Tullen beslagtog 4 000 Subutex-tabletter – gömdes i flingpaket och grötförpackningar.

Värdet på de 4 000 beslagtagna Subutex-tabletterna är sammanlagt 160 000 euro i gatuhandeln.

Tullen misstänker två män för att ha smugglat totalt 6 000 tabletter av det narkotikaklassade läkemedlet Subutex från Frankrike och Ungern via Estland till Finland. Tullen misstänker att smugglingen skedde under två tillfällen 2019. Värdet på de 6 000 Subutex-tabletterna skulle sammanlagt ha varit över 240 000 euro i gatuhandeln. Männen har suttit häktade under förundersökningen.

Det första tillfället skedde i maj 2019 då Tullen i Helsingfors beslagtog 4 000 Subutex–tabletter med styrkan 8 mg. De beslagtagna tabletterna hade gömts i fling- och grötförpackningar bland männens bagage.

Utöver de beslagtagna Subutex-tabletterna misstänker Tullen att männen har fört in ytterligare cirka 2 000 tabletter, också med styrkan 8 mg, till Finland i januari 2019. Det här partiet har spritts vidare i Finland. Värdet på tabletterna är sammanlagt cirka 80 000 euro i gatuhandeln.

Den ena mannen är rumänsk medborgare och den andra är ungersk medborgare. Tullen har undersökt brottshelheten som grovt narkotikabrott. Tullens förundersökning blir klar i juli 2019 och ärendet går till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Helsingfors.