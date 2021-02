Tuffare coronarestriktioner i riksdagen – "Vi kan inte förlamas av epidemin"

Enligt vice talman Juho Eerola handlar gnabbet mellan statsminister Marin och president Niinistö om en generationsklyfta.

Coronapandemin, vårens största lagpaket och presidentens maktbefogenheter dominerade diskussionen då riksdagens omvalda presidium mötte presskåren på tisdagen.

Anu Vehviläinen (C) omvaldes till talman medan Tarja Filatov (SDP) och Juho Eerola (Sannf) fortsätter som vice talmän.

– Riksdagens arbete fortsätter med tuffa restriktioner denna vår. Vi kommer bland annat att förnya våra instruktioner om munskydd, säger talman Anu Vehviläinen (C).

Enligt restriktionerna får högst 74 riksdagsledamöter vistas samtidigt i plenum medan resten jobbar på distans. Omröstningarna genomförs under begränsade former med högst 56 riksdagsledamöter. Endast 7 ministrar får på grund av säkerhetsavstånden vistas i regeringsbåset samtidigt under riksdagens frågestund.

– Vi utvärderar situationen kontinuerligt i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, säger Vehviläinen.

Från och med denna vecka gäller nya spelregler för användningen av munskydd. Alla riksdagsledamöter som håller tal vid talarstolen ska bära munskydd, slår presidiet fast.

– De här begränsningarna är i kraft till slutet av juni, säger Vehviläinen.

Vice talman Tarja Filatov anser att informationsutbytet har försämrats på grund av distansjobbet. Vice talman Juho Eerola störs däremot inte av de nya arbetsrutinerna.

– Jag är så introvert att det passar mig bra att ha möten på Teams. Många kolleger säger att deras livskvalitet har förbättrats när de har mer tid för familjen, säger han.

Enligt Filatov har coronakrisen blivit det nya normala.

– Vi kan inte förlamas av epidemin utan måste behandla även andra ärenden än coronarelaterade lagförslag, säger Filatov.

Coronakrisen kommer ändå att dominera lagstiftningen även i fortsättningen.

– Först ut är revideringen av lagen om smittsamma sjukdomar. Utskotten har behandlat frågan i januari och torde bli klara med sina betänkanden i slutet av denna vecka, säger Vehviläinen.

Ett tiotal medborgarinitiativ ska behandlas under våren liksom vårdreformen, elmarknadslagen och EU:s återhämtningspaket. Remissdebatten om återhämtningspaketen börjar redan den 10 februari.

– Vi talar om stora helheter. Därför är det viktigt att vi inte begränsar det totala antalet inbjudna experter till utskotten i samband med lagbehandlingen, säger Filatov.

Talmännen var förtegna om den cyberattack som drabbade riksdagen i december och hänvisade till pågående polisutredning.

Vehviläinen lovade att alla riksdagsledamöter ska utbildas i frågor som berör cybersäkerhet och att riksdagen ska uppdatera sig om aktuella fysiska hotelser. Enligt MTV3 har en tredjedel av alla riksdagsledamöter utsatts för hot.

Gnabbet mellan statsminister Sanna Marin (SDP) och president Sauli Niinistö om hanteringen av den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs häktning avfärdades av presidiet som en storm i ett vattenglas.

– Vi kan inte revidera grundlagen varje gång det uppstår olika åsikter i en utrikespolitisk fråga, säger Filatov.

Vehviläinen är inne på samma linje.

– Det finns ingen anledning att göra ett nummer av det hela, säger Vehviläinen.

Eerola insinuerade att Niinistö inte har anpassat sig till den nya grundlagen från 2000.

– Det är säkert en generationsfråga att det uppstår olika åsikter i den här frågan. Men visst kan det vara bra att i framtiden koordinera vem som säger vad i utrikespolitiska frågor, säger han.