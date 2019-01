Trumptal ska övertyga USA om gränsproblem

President Donald Trump står inför ett eldprov när han i direktsändning från Ovala kontoret natten till onsdag väntas argumentera för att krisläge råder vid USA:s södra gräns. Frågan är om han utlyser undantagstillstånd.

Sker det kan presidenten använda pengar ur försvarsbudgeten till bygget av en gränsmur mot Mexiko – ett av Donald Trumps mest framträdande vallöften. Men ett sådant drag skulle med största sannolikhet utmanas i domstol som grundlagsvidrigt, något som debatterats intensivt sedan presidenten i söndags antydde att han övervägde åtgärden.

– Jag kan komma att utlysa undantagstillstånd, beroende på vad som händer de närmaste dagarna, sade en bestämd Trump då.

– Vi måste ha gränssäkerhet, om vi inte har gränssäkerhet drabbas vi av brottslighet och det kommer att bli värre och värre.

På tisdagskvällen kom ändå uppgifter om att Trump inte kommer att utlysa undantagstillstånd, rapporterar Reuters och hänvisar till en högt uppsatt källa som Washington Post citerar.

Tidningen skriver att "en högt uppsatt Vita huskälla med insyn i vad talet ska innehålla säger att planen inte är att utlysa ett nationellt katastrofläge utan att fortsätta bygga upp ett folkligt stöd för muren".

Presidentämbetets makt att utlysa undantagstillstånd – som bland annat ger presidenten utökade maktbefogenheter och möjlighet att kringgå kongressen i vissa beslut – har tidigare använts vid bland annat terrordåden mot USA:s östkust den 11 september 2001.

Men är situationen vid den södra gränsen lika allvarlig? Invandringshöken Donald Trump, som alltsedan valrörelsen hävdat att knark och brottslingar flödar till USA från Mexiko, påstår det. Hans hårdföra retorik har kritiserats av Demokraterna, där vissa menar att han ljuger, men medarbetarna i Vita huset instämmer.

– Vi anser ärligt talat att vi har en kris vid vår södra gräns, sade vicepresident Mike Pence till journalister på måndagen.

– Det är sorgligt att människor undviker att använda ordet kris när de talar om gränsen. Vad är det om inte en kris när vi ser en ökning av knark, av meth (metamfetamin), fentanyl, kokain och heroin som kommer över den södra gränsen, sade presidentrådgivaren Kellyanne Conway när hon intervjuades av nyhetskanalen Fox News samma dag.

Conway sade även att kongressen och landets domstolar bär ansvar för den situation som råder samt att läget vid gränsen är en humanitär kris, eftersom många migranter tar med sina barn på den farliga resan mot USA.

Rekordåret 2000 greps över 1,6 miljoner människor för att olagligt ha tagit sig över USA:s södra gräns. Sedan dess har antalet gått ner men fortfarande tillfångatas flera hundra tusen årligen. Under budgetåret 2018, som avslutades den sista september, greps nära 397 000 personer. Det är färre än det senaste decenniets årsgenomsnitt, som ligger på drygt 400 000 gripanden, men högre än 2017 då knappt 304 000 personer greps, enligt statistik från USA:s gränsmyndighet US Customs and Border Protections.

Ett skäl till att siffrorna gått upp under 2018 är sannolikt att Vita husets nolltolerans mot illegal invandring infördes då. Trumps första år vid makten, 2017, uppvisade dessutom de lägsta siffrorna sedan 1971, skriver webbtidningen Politico.

Kris eller inte, situationen är akut eftersom Trumps krav på 5,6 miljarder dollar för bygget av gränsmuren lett till att kongressen inte kunnat enas om budgeten för cirka 25 procent av statsapparaten, vilket lett till att den nu är nedstängd. Demokraterna och även vissa republikaner motsätter sig murbygget och anser att det finns bättre sätt att säkra gränsen.

Frågan klyver det redan splittrade USA där motståndet mot en mur är något större än stödet, enligt opinionsmätningar. Men Trumpanhängare som i bland annat Alabama säger att gränssäkerhet är en avgörande fråga för dem, och de hyllar presidentens ambitioner på området.

Tv-kamerorna i Vita huset sätts på klockan 21 lokal tid, klockan 4 under natten till onsdagen finsk tid. Talet väntas bli omkring sju minuter långt. Demokraternas ledare i kongressen, talman Nancy Pelosi och senatens minoritetsledare Chuck Schumer, har enligt CNN också fått tv-tid för att partiet ska kunna ge svar på tal.