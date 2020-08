Trumps son: Biden är Loch Ness-monstret

Varningar för att seger för Demokraterna i höstens presidentval skulle leda till "radikal socialism" haglade under inledningen av Republikanernas konvent. President Donald Trumps äldste son Don Trump kallade Demokraternas presidentkandidat Joe Biden för "träskets Loch Ness-monster".

Det var en stridslysten presidentson som intog scenen. Han beskrev faderns skattesänkningar och avregleringar som "raketbränsle" för tillväxten och skyllde vårens ekonomiska kollaps på Kinas kommunistparti. Familjen Trump kallar ofta coronaviruset för "Kinaviruset" och presidenten har anklagat Peking för att mörka siffror efter utbrottet.

– Peking-Biden är så svag gentemot Kina att underrättelseväsendet nyligen drog slutsatsen att Kommunistpartiet föredrar Biden, dundrade Don Trump.

Liknelsen med det mytiska skotska sjöodjuret i Loch Ness handlade om den tidigare vicepresidentens närmare ett halvt sekel långa karriär i Washington DC:s politiska värld, något Trump med flera kallar för "träsket".

Liksom flera andra målade presidentsonen ut Demokratiska partiet och Joe Biden som "radikala socialister" som kommer att höja skatter, stoppa den ekonomiska återhämtningen och strypa människors fri- och rättigheter. Hans flickvän, juristen och Fox News-programledaren Kimberly Guilfoyle, gav ett liknande budskap.

– De vill stjäla din frihet! De vill kontrollera vad du ser och tänker och tror på så att de kan kontrollera hur du lever! hävdade hon om Demokraterna.

Det är tydligt att valrörelsen redan blivit smutsig och eldar på polariseringen, ingen demokratisk väljare skulle känna igen sig i de beskrivningar av partiet som framfördes av de republikanska talarna.

Det är även tydligt i mediebevakningen av partikonventet. Trumpkritiska tidningar som The New York Times och The Washington Post – som presidenten kallat "falska medier" – faktakollade talen och tar i sin bevakning upp felaktigheter som framförts. I Fox News, som anses stå presidenten nära, beskrivs konventet som "upplyftande" och "sensationellt effektivt".

Den votering då Donald Trump formellt utsågs till presidentkandidat genomfördes redan i början av den i huvudsak digitala sammankomsten. Kort därpå dök presidenten själv upp i mässhallen i Charlotte i North Carolina, där viss aktivitet pågår, och anklagade Demokraterna för att fuska eftersom man under pandemin förordar poströstande.

Trump kommer att framträda under konventets alla fyra dagar och bryter därmed traditionen att tala först den sista dagen. Presidentens fyra vuxna barn och landets första dam Melania Trump talar också, och partikonventet har liknats vid en hyllning till familjen Trump.

Republikanerna har valt att, med hänvisning till det nedbantade konventet, i år inte anta något nytt partiprogram utan håller fast vid Trumps "Amerika först" som antogs 2016.

Men president Trump har haft ett tufft år. Pandemin och dess ekonomiska effekter har slagit undan hans kanske främsta argument för att bli omvald; den tidigare så goda ekonomin.

Han har också anklagats för dåligt ledarskap under de landsomfattande protester mot rasism och diskriminering som blossade upp efter att svarte George Floyd dog under ett brutalt polisingripande i maj.

Att partiet nu vill visa upp mångfald är tydligt. Den ende svarte republikanen i senaten, Tim Scott, hade en framträdande talarroll på premiärdagen liksom den tidigare FN-ambassadören Nikki Haley, som har indiskt påbrå.

– I stora delar av Demokratiska partiet är det nu modernt att säga att Amerika är rasistiskt. Det är en lögn. Amerika är inte ett rasistiskt land, sade Haley i anförandet där hon även attackerade Joe Biden och sade att han styrs av talmannen Nancy Pelosi och Vermontsenatorn Bernie Sanders.