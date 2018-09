Trump vill göra sig av med "stank"

Det finns enligt USA:s president Donald Trump en "kvardröjande stank" som bör försvinna, efter de uppgifter som under fredagen publicerades om landets justitiedepartement.

Trumps kommentar gjordes några timmar efter att The New York Times kommit med uppgifter om att USA:s vice justitieminister Rod Rosenstein velat spela in Trump för att dokumentera det kaos som rådde i Vita huset förra året.

En källa har uppgett för tidningen att Rosenstein även ska ha tagit upp frågan om att åberopa grundlagens 25:e tillägg. Enligt det kan en president förklaras oförmögen att utföra sina plikter.

Rosenstein har avfärdat The New York Times uppgifter som felaktiga.

Trump säger under ett kampanjmöte på fredagskvällen att han ska göra sig av med problemet precis som hans styre gjort sig av med dåliga människor på FBI.

– Se bara vad som avslöjas om vårt justitiedepartement.

– Vi har jättebra folk vid justitiedepartementet … men vi har några riktigt dåliga. Ni har sett vad som har hänt på FBI. De är borta allihop, säger han under valmötet för den republikanske senatorskandidaten Josh Hawley.

– Men det finns en kvardröjande stank och vi ska göra oss av med den också.