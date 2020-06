Trump tillbakavisar uppgifter om skyddsrum

I en intervju med Fox News Radio förnekar den amerikanske presidenten att han tvingats uppsöka Vita husets skyddsrum i samband med protesterna som pågick på gatan utanför byggnaden.

– Det var en felaktig uppgift, sade Trump i intervjun men lade sedan till att han vistats i skyddsrummet under de senaste dagarna, men bara en "liten, obetydlig, kort tidsperiod."

Enligt tidningen The New York Times ska säkerhetstjänstens livvakter tagit presidenten till skyddsrummet sent under fredagskvällen när protesterna på Lafayette-torget pågick som intensivast.

Trump uppger dock att han inte gick till skyddsrummet under fredagen utan först på söndagen, under dagtid, och att detta var en del av "en inspektion" av rummet.

– Man går dit, vissa dagar kanske man behöver det. Man går dit, jag gick dit. Jag tittade på det. Det var dagtid. Det var inget problem, sade presidenten i intervjun.

– Jag läste om det, att det var en stor grej. Det var aldrig ett problem, vi har aldrig haft ett problem, ingen har ens kommit i närheten av att ställa till problem för oss. Säkerhetstjänsten gör ett ofattbart jobb för att säkerställa ordningen i Vita huset, sade Trump i intervjun.