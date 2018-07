Trump till Skottland – stora protester väntas

En stor demonstration mot USA:s president Donald Trump väntas i Edinburgh i dag, i samband med ledarens besök i Skottland. Samtidigt demonstrerar Trumpanhängare i London, efter fredagens massprotester som enligt arrangörerna samlade närmare 250 000 personer.

Efter att ha orsakat rejält rabalder i London med omnejd landade Donald Trump och hans hustru Melania Trump i Glasgow i Skottland på fredagskvällen.

Inför sitt möte med Storbritanniens premiärminister Theresa May sågade Trump i en intervju med tidningen The Sun Mays strategi för det brittiska EU-utträdet. Samtidigt lyfte han den nyligen avhoppade utrikesministern Boris Johnson som en presumtiv nästa regeringschef – ett tydligt brott mot diplomatisk kutym. På eftermiddagen rörde han åter upp känslor genom att inte buga då han träffade drottning Elizabeth, utan i stället ta henne i hand.

Helgen tillbringar Trump i Skottland, där han bor på ett av sina golfhotell tillsammans med frun Melania. Skottlands förstaminister Nicola Sturgeon, en hård Trumpkritiker, vägrade träffa honom, och i stället togs den amerikanske presidenten emot på flygplatsen i Glasgow av en representant för regeringen i London.

På lördagseftermiddagen planeras ett stort anti-Trump-möte utanför skotska parlamentet i Edinburgh, under parollen "Dump Trump" (Dumpa Trump). Samtidigt hålls en annan protest – "Trump is a Chump" (Trump är en träskalle), i Aberdeen, utanför en av presidentens golfbanor, enligt The Scotsman.

Efter helgen reser Trump till Helsingfors för ett toppmöte med Rysslands president Vladimir Putin. Intresset för de två världsledarnas träff är enormt runtom i världen, och trycket på Trump har ökat ytterligare sedan den amerikanske särskilde åklagaren Robert Mueller i fredags väckte åtal mot tolv ryska underrättelseofficerare som misstänks ha hackat sig in i Demokraternas datanätverk under presidentvalskampanjen 2016.

Trump sade själv några timmar före beskedet om åtalet att Muellers utredning är "en riggad häxjakt", som skadar relationen mellan Washington och Moskva.