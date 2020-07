Black Lives Matter Trump rasar över planerad BLM-målning i New York: "Symboliserar hat"

År 1983 stod Trump Tower klart på New York-gatan Fifth Avenue, som är känd för sina lyxiga butiker och fina hus. Nu vill New York måla orden "Black lives matter" i stora gula bokstäver på gatan utanför Trumps stolthet. Reaktionen lät inte vänta på sig.