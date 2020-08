Trump överväger att låta Snowden komma hem – kraftig svängning från tidigare uttalanden

USA:s president Donald Trump tycks öppna för att benåda Edward Snowden. De nya uttalandena innebär en helomvändning från presidentens tidigare krav på visselblåsarens avrättning.

Världens sannolikt mest kände visselblåsare, som 2013 läckte dokument om USA:s massövervakning av internet och telefoni, kan komma att få lämna sin exil i Ryssland.

– Jag ska börja titta på det, sade Trump om en möjlig benådning av Edward Snowden under en presskonferens på golfklubben Bedminster i New Jersey, enligt The Guardian.

Kommentaren kom efter det att presidenten ställt upp på en sällsynt intervju med New York Post tidigare i veckan och där uppgett att "många är på Snowdens sida". Frågan splittrar dock Vita huset, enligt Trump.

– Många tycker att han borde bli behandlad annorlunda. Och andra tycker att han gjorde väldigt dåliga saker.

Sedan det läckta materialet publicerades för sju år sedan har Edward Snowden bott i Ryssland för att undvika utlämning till – och åtal i – hemlandet USA. En benådning skulle med stor sannolikhet innebära att han kan återvända till USA utan att riskera fängelse.

Snowdens advokat, Anatolij Kutjerena, säger till den ryska nyhetsbyrån Ria att alla eventuella åtal mot hans klient bör läggas ned.

– Han agerade inte bara i det amerikanska folkets intresse, utan i hela mänsklighetens intresse, säger han.

Donald Trumps till synes mildrade hållning i frågan innebär en kraftig svängning från hans tidigare uttalanden om den i dag 37-årige visselblåsaren. Innan presidenten intog Vita huset skrev han minst 45 Twitterinlägg om Snowden, där han stämplade honom som en förrädare som borde avrättas.

"Snowden är en spion som borde avrättas – men om han kunde avslöja Obamas förehavanden så skulle jag kanske bli en stor beundrare", skrev presidenten 2013.