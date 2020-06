Trump om Boltonbok: Det kommer stå honom dyrt

Den omstridda boken av den tidigare nationelle säkerhetsrådgivaren John Boltons om hans tid i Vita huset får klartecken från en federal domstol att ges ut. Det kommer att stå Bolton dyrt, skriver USA:s president Donald Trump på Twitter.

"Medan Boltons ensidiga agerande väcker allvarliga bekymmer för rikets säkerhet har regeringen inte kunnat fastställa att ett domstolsföreläggande är en lämplig åtgärd", skriver domaren Royce Lamberth i beslutet enligt nyhetsbyrån Reuters.

Boken The room where it happened: a White House memoir har granskats av domstolen sedan Vita huset velat stoppa den. Motiveringen har varit att boken innehåller hemligstämplat material och att Bolton har brutit mot sekretessavtal. Men utdrag har publicerats i flera amerikanska medier inför utgivningen i nästa vecka.

I boken påstår Bolton bland annat att president Donald Trump bett sin kinesiske motsvarighet Xi Jinping om kinesiska stödköp av amerikanska sojabönor för att förbättra hans chanser att vinna nästa val.

Donald Trump rasar över den ärkekonservativa utrikespolitiske höken Bolton efter lördagens domstolsbesked, och kallar honom en lagbrytare.

"Han gillar att släppa bomber över människor, och döda dem. Nu kommer han få bomber släppta över sig själv", skriver Trump på Twitter utan att utveckla saken närmare.

Bolton fick sparken av Trump i september i fjol.