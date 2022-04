Trump och Musk slår tillbaka mot Twitter – på olika sätt

Donald Trumps försök att utmana Twitter ser ut att ha blivit en flopp. Elon Musk väljer att köpa in sig i Twitter men tar inte en styrelseplats. Båda har ett motsägelsefullt förhållande till plattformen.

Entreprenören och Tesla-grundaren Elon Musk har över 80 miljoner följare Twitter. Det är nästan lika många som USA:s expresident Donald Trump hade, innan han blev utslängd från plattformen efter stormningen av Capitolium den 6 januari 2021. Trump har anklagats för att ha uppviglat till händelsen genom sina inlägg på bland annat Twitter.

Musk och Trump är två av Twitterhistoriens mest kända profiler och har enligt Forbes tillsammans postat över 72 000 Twitterinlägg. Men bådas förhållande till Twitter har varit motsägelsefullt; samtidigt som de varit flitiga användare har de också betett sig inkorrekt och kritiserat plattformen.

Efter utestängningen från Twitter valde Donald Trump att starta sin egen plattform Truth Social, som öppnade för allmänheten den 21 februari. Ett syfte var enligt Trump att "utmana teknologijättarnas tyranni".

Men efter snart två månader ser hela satsningen ut att rinna ut i sanden. Enligt Business Insider har Trump själv postat ett enda inlägg: "Get Ready! Your favorite President will see you soon!", skrev han i februari. Efter det har han lyst med sin frånvaro. Tidskriftens reporter beskriver plattformen som en konservativ spökstad.

Förra veckan blev det känt att två av nyckelpersonerna i Truth Social, teknologichefen och chefen för produktutvecklingen, har lämnat bolaget. Teknologichefen Josh Adams beskrivs som hjärnan bakom plattformens teknologi.

Före lanseringen intervjuade HBL Utrikesministeriets teknologiambassadör Stefan Lindström, som förutspådde att Truth Social blir en flopp, eftersom satsningen saknar professionalism. I dag konstaterar Lindström att det har gått precis som han trodde.

– Ska man lansera någonting nytt så måste man komma med någonting som ger mervärde i relation till redan existerande teknologi, men det har inte Truth Social kunnat erbjuda. Och varför skulle folk söka sig dit om inte ens Trump och hans vapendragare är där, säger Lindström.

På Truth Social har Trump cirka 855 000 följare, vilket är ungefär en procent av följarskaran på Twitter.

Elon Musk hanterar sin relation till Twitter på ett annat sätt. För en vecka sedan köpte han på sig Twitter-aktier motsvarande en 9,2-procentig andel av bolaget, vilket gör honom till största ägare. Tanken var att han skulle ta en plats i styrelsen, men på måndagsmorgonen finsk tid meddelade Twitters vd Parag Agrawal att så inte sker.

Vad Musk vill med sitt aktieköp är oklart.

– Jag förstår inte hans logik, varför köper han in sig där? Han går in någonstans och så stiger aktiekursen med en tredjedel, konstaterar Stefan Lindström.

Mindre än två veckor innan Musk blev storägare i Twitter ordnade han en omröstning bland sina följare som gällde huruvida Twitter följer principerna för yttrandefrihet – en signal om att han inte tycker att så är fallet. Föga överraskande svarade en majoritet av anhängarna också nej.

Han har också framfört åsikten att Twitter borde vara mera decentraliserat och öppna upp sina algoritmer. Vidare har han ordnat en omröstning om huruvida plattformen borde införa en redigeringsknapp, alltså en funktion där man i efterhand kan gå in och korrigera sin Tweet. Bolagets förra vd Jack Dorsey har tidigare sagt att man förmodligen aldrig kommer att lansera en sådan, men kort efter Musks omröstning meddelade bolaget att man jobbar på funktionen.

Elon Musk har själv klassat sig som en passiv ägare i Twitter, men med sitt stora aktieinnehav och många följare anses han ändå få stort inflytande över bolaget. Anställda har dock uttryckt oro över hans inträde.

Själv postade han nyligen en tweet med texten "Twitter's next board meeting is gonna be lit" och ett foto på sig själv där han sitter och röker gräs. Bilden lär härstamma från hans kritiserade intervju med poddprofilen Joe Rogan.

Artikeln uppdaterades 11.4 klockan 8.21 med att Elon Musk inte tar en plats i Twitters styrelse.