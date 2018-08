Trump inte nöjd med säsonginledningen i NFL

USA:s president Donald Trump anklagar än en gång NFL-spelare för att inte respektera nationalsången och ESPN för att ha förbisett den i sin sändning.

Donald Trump har sedan länge varit i konflikt med en del av ligan för amerikansk fotboll, NFL. Flera spelare har protesterat mot orättvisor i samhället genom att knäböja, lyfta knytnäven i luften eller helt enkelt vara frånvarande under den amerikanska nationalsången. USA:s president Trump anser att man på detta vis skymfar nationalhymnen.

Under försäsongen i augusti har spelare fortsatt med protesterna, men endast en av dem, Miami Dolphins Albert Wilson, har knäböjt under landets nationalsång. The Guardian räknar att Wilson utgör 0,06 procent av ligans spelare och därmed är det en relativt liten andel som protesterar med att knäböja. Ändå ångar Trump på.

– Medan spelare knäböjer, vissa av dem, inte alla, står ni stolt för vår nationalhymn, säger Trump om NFL-spelarna till sina anhängare under ett möte i West Virginia.

En annan angelägenhet som förargade Trump är att ESPN, en stor sportskanal i USA, valt att inte inkludera nationalhymnen i sina sändningar.

– Ni är stolta över ert land, ni är stolta över vår historia och till skillnad från NFL respekterar ni den amerikanska flaggan. Det har nyligen rapporterats av ESPN att i stället för att försvara vår hymn, vår vackra hymn, och försvara vår flagga har de valt att inte sända då nationalsången spelas. Vi gillar inte det, fortsätter Trump.

Enligt The Guardian har flera sportmedier, bland annat Fox Sports och ESPN, som policy att inte sända nationalsången. ESPN:s president, Jimmy Pitaro, säger dock att kanalen kan välja att ändra på policyn under den kommande säsongen.

– I regel har vi inte sänt hymnen och jag tror inte att det kommer att ändras i år. Vår plan för i år är att inte sända den... men det kan ändra. Vad som komma skall i världen är oförutsägbart, men för tillfället sänder vi den inte, säger Pitaro.

Spelarorganisationen och NFL har ännu inte kommit ut med någon gemensam policy vad beträffar nationalhymnen. Tidigare bestämdes det att lag kunde tilldelas böter ifall spelare knäböjde under nationalsången.