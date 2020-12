Trump ger med sig – godkänner stödpaket på 900 miljarder

USA:s avgående president Donald Trump godkänner det coronastödpaket och den statsbudget som landets kongress förhandlat fram.

"Som president för USA är det min plikt att skydda folket i vårt land från den ekonomiska förödelse som Kinaviruset orsakat", skriver Trump i ett uttalande på Vita husets webbplats.

Godkännandet är för många en lättnad – det innebär att en delvis nedstängning av statsapparaten kan undvikas. Utöver detta kommer 900 miljarder dollar i bland annat arbetslöshetsersättning, bidrag till flygbolag och vaccindistribution att tillgängliggöras.

"Jag godkänner det här stödpaketet för att återuppta stödprogram för arbetslösa, de som riskerar att vräkas (...) få flygplanspersonal att återvända till jobbet och lägga till betydande summor för distributionen av vaccin, det och mer", säger den avgående presidenten i ett skriftligt uttalande från sin semesterbostad i Mar-a-Logo, Florida.

Kongressens demokrater och republikaner enades om det kolossala stödpaketet redan den 21 december.

Den avgående presidenten väntade trots det tills på måndagen med att skriva under stödpaketet – efter hård kritik för fördröjningen.

Den republikanske senatorn Mitt Romney uppmanade under söndagen presidenten att "omedelbart skriva under, eller lägga in ett veto, mot coronastödpaketet så att kongressen kan skrida till handling innan det är för sent."

Och det var inte bara Mitt Romney som oroades för den knappa tiden.

Över tio miljoner amerikaner som förlorat sina arbeten under pandemin blev under lördagen av med sitt arbetslöshetsstöd. Detta då de två statliga stödprogram som godkändes av kongressen under våren löpte ut. Presidentens godkännande innebär att programmen nu kan återupptas.

"Jag välkomnar presidentens beslut som frigör miljarder välbehövliga dollar i coronastöd som nu kan nå amerikanska familjer", skriver senatens majoritetsledare Mitch McConnell på Twitter.

Donald Trumps godkännande innebär en kovändning i hans tidigare inställning till stödpaketet som han bland annat kallat för en skamfläck.

Trump har bland annat varit kritisk till beloppet på 600 dollar på den check som alla skattebetalande amerikaner ska tilldelas i paketet, och krävt minst 2 000 dollar i stället.

Enligt ett uttalande från Vita huset ska kongressen i början av veckan inleda en process för att öka beloppet på checken.