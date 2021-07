Trump försökte pressa justitieministeriet att förklara valet ogiltigt

Några få veckor innan Joe Biden tillträdde presidentposten i USA försökte avgående presidenten Donald Trump pressa justitieministeriet att förklara valet ogiltigt. Det rapporterar The New York Times som hänvisar till kongressdokument.

Den 27 december ringde tidigare president Donald Trump till dåvarande vice justitieminister Jeffrey Rosen och dennes medarbetare Richard Donoghue. Enligt anteckningar som Donoghue lämnat till ett kongressutskott påpekade han för Trump att ministeriet inte hade makt att ändra valresultatet. Det förväntade sig presidenten inte heller.

"Bara säg att valet var ogiltigt och låt mig sköta resten", ska Trump ha svarat.

Carolyn Maloney, demokrat och ordförande i representanthusets tillsynsutskott The House Oversight and Reform Committee, säger i ett uttalande att "dessa handskrivna anteckningar visar att president Trump under de sista dagarna av sitt presidentskap instruerade vårt lands högsta rättsliga myndighet att vidta åtgärder för att ogiltigförklara ett fritt och rättvist val".