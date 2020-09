Trump förnekar att han hånat döda soldater

USA:s president Donald Trump anklagas för att ha kallat stupade amerikanska soldater för "förlorare". Flera källor bekräftar uppgiften till The Atlantic, men Trump nekar till att han någonsin kallat soldaterna för annat än "hjältar".

Donald Trump påstås ha gjort den kontroversiella liknelsen inför ett inställt besök till den amerikanska militärkyrkogården Aisne-Marne utanför Paris under 2018, skriver tidskriften i en uppmärksammad artikel.

Trump hävdade att besöket ställdes in på grund av kraftigt regn som ledde till att helikoptern inte kunde flyga honom dit, samt att hans livvaktsstyrka vägrade köra honom med bil av säkerhetsskäl. Men fyra källor med förstahandsinformation om händelsen säger till The Atlantic att det egentliga skälet till att besöket ställdes in var presidentens oro för att hans frisyr skulle förstöras i regnet.

Trump påstås då ha sagt: "Varför ska jag åka till den där kyrkogården? Den är full av förlorare (losers)", enligt källorna. Vid ett annat tillfälle på samma resa kallade Trump de fler än 1 800 amerikanska marinkårssoldater som stupade i slaget vid Belleauskogen för fårskallar (suckers), enligt uppgifter till tidskriften.

Slaget vid Belleau Wood var ett viktigt slag under första världskriget, där de allierade lyckades stoppa Tysklands offensiv mot Paris under våren 1918.

USA har, precis som många andra länder, en tradition av att hedra soldater som deltagit i landets otaliga krig. Om uttalandena stämmer riskerar de att bli en belastning för Trump inför höstens presidentval.

Men Donald Trump tillbakavisar anklagelserna helt och hållet, och kallar dem sin vana trogen för "falska nyheter". Han skriver på Twitter att han är beredd att svära på att han aldrig kallat stupade amerikanska soldater "för någonting annat än hjältar. Detta är ytterligare påhittade falska nyheter som ges av motbjudande och avundsjuka misslyckanden i ett skamligt försök att påverka valet 2020", skriver Trump.