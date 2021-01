Trump förnekar ansvar för attacken mot Kapitolium: "Vad jag sade var totalt passande"

En omröstning om att inleda riksrättsprocessen är planerad att ske den 13 januari – om Trump inte innan dess avsatts av sin egen regering.

Minst 218 ledamöter i representanthuset ställer sig bakom anklagelsepunkterna mot Trump, enligt Politico, vilket är tillräckligt för att det ska bli ett riksrättsåtal.

Riksrättsrättegången sker i senaten, som åtminstone under en vecka till fortsatt kontrolleras av Republikanerna. Senaten har dessutom just nu uppehåll i sitt arbete och samlas åter 19 januari, dagen innan Biden ska sväras in som president.

För att Trump ska fällas i riksrättsåtalet krävs två tredjedelar av rösterna i senaten, vilket innebär att minst 17 republikaner måste rösta emot presidenten.

Källa: Reuters