Trump flyttar haussat konventtal till Florida

Räkna med konfetti, fanfarer och stor publik. Efter ett bråk om virusrestriktioner har USA:s president Donald Trump flyttat sommarens stora konventtal från North Carolina till Florida – till en arena som tar 15 000 personer.

Talet är höjdpunkten på Republikanernas konvent i augusti, där Donald Trump accepterar partiets kandidatur inför höstens presidentval. Det brukar vara en glittrig, direktsänd tillställning där tusentals närvarande partikamrater jublar, ofta viftandes med flaggor och bärandes patriotiska kläder.

Men i år har coronapandemin satt käppar i hjulet.

Sedan länge har det varit planerat att konventet ska hållas i Charlotte i North Carolina. Men delstatens demokratiska guvernör Roy Cooper är ovillig att tumma på smittskyddsregler om avståndshållande och stora människosamlingar, något som har irriterat USA:s president. Efter en utdragen dispyt med Cooper har Trump nu bestämt att hans framträdande sker på arenan Vystar Veterans Memorial i Jacksonville i Florida i stället.

Konventets första dagar hålls som planerat i Charlotte, men i nedbantad form med enbart 336 närvarande delegater i stället för 2 500, rapporterar medier. Man kommer inte heller att rösta om några förändringar i partiprogrammet, utan behålla det från 2016.

Att partimötet hålls på två platser, tusentals kilometer från varandra, medför logistiska problem. Men analytiker framhåller att det finns fördelar: Florida är en så kallad vågmästarstat som är viktig för den sittande presidenten att ta hem om han vill vinna valet.

Trumps tal hålls den 27 augusti. Att det flyttas till just Jacksonville väcker upprördhet i vissa läger. Detta eftersom det sker på 60-årsdagen av den så kallade yxskaftslördagen i staden – då vit maktgrupper brutalt attackerade svarta medborgarrättsaktivister som i protest satt på lunchrestauranger där enbart vita var välkomna, skriver The New York Times.