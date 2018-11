Trump berömmer finländsk skogsvård – ”De lägger mycket tid på att kratta”

President Donald Trump lyfte fram den finländska skogsvården under ett besök i eldhärjade Kalifornien. Enligt Trump lägger finländare mycket tid på att ”kratta och putsa”.

USA:s president Donald Trump berömde finländsk skogsvård när han besökte Kalifornien för att bekanta sig med de massiva skogsbränderna på lördagen.

Enligt Newsweek sade Trump att Finland inte har samma problem som Kalifornien på grund av att "de lägger mycket tid på att kratta" löv.

– Du måste ta hand om golven. Du vet, skogarnas golv, mycket viktigt. Se på andra länder där de gör det annorlunda och det är helt annan historia, sade Trump.

– Jag var med Finlands president och han sa: "Vi har det annorlunda – vi är en skogsnation". Han kallade det en skogsnation, och de lägger mycket tid på att kratta och putsa och göra saker. Och de har inga problem, sade Trump.

Nästan 80 personer har dött i skogsbränderna i Kalifornien hittills. Över 1 000 saknas.

President Sauli Niinistö bekräftar för Ilta-Sanomat att han och Trump diskuterade skogsbränderna i Kalifornien i Paris förra helgen.

Niinistö nämnde även det finländska systemet för att motarbeta skogsbränder.

– Jag sade till honom, att Finland är en nation täckt av skog, men att vi har ett gott övervakningssystem, säger Niinistö.

Enligt Niinistö sade han "we take care of our forests".

Däremot nämnde Niinistö inget om att kratta löv. Enligt Niinistö är det något Trump har hittat på själv.