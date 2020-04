Efter svåra tider som affärsman på 1990-talet återupplivade president Donald Trump sin karriär i en framgångsrik reality-teveshow där han spelade ett affärsorakel med järngrepp och stenkoll. Under presidentvalskampanjen lyckades han i ett annorlunda spektakel sälja sig själv som miljardären från Manhattan som blev en förkämpe för den av eliten förbisedda småstadsamerikanen. Som president har han skickligt använt sociala och traditionella medier för att porträttera sig som outsidern som dränerar det korrumperade politiska Washingtonträsket.

Nu befinner sig Donald Trump mitt i en ny show där han försöker övertyga amerikanerna om att han gör ett styvt jobb med hanteringen av landets största kris sedan attackerna den elfte september. Det här är eventuellt hans viktigaste iscensättning som president, eftersom dess trovärdighet kan avgöra höstens presidentval.

I en dryg månad har Trump, flankerad av sin vapendragare vicepresident Mike Pence, och de medicinska experterna, traskat fram inför presskåren i Vita husets pressrum för att sända ut sitt budskap till folket. Först förringade han hotet från det nya coronaviruset och sa att det handlar om en enda person som rest in från Kina och att viruset kommer att försvinna. Han jämförde det med en vanlig influensa och insisterade på att läget var fullständigt under kontroll. Sedan vaggade han in amerikanerna i en falsk trygghet när han i februari sa att de enstaka individer som smittats strax skulle vara friska och USA smittofritt.

Så småningom verkade Trump acceptera allvaret men han fortsatte vilseleda nationen om testens tillgänglighet och han beskyllde demokraterna för att utnyttja situationen politiskt. Sedan började antalet konstaterat smittade skjuta i höjden medan aktiekurserna rasade. Trump tvingades acceptera den sociala distanseringen och en nedstängning av stora delar av ekonomin.

Men blodbadet på Wall Street var för svårt för Trump att acceptera och han började snabbt bädda för ett avskaffande av restriktionerna eftersom han ansåg att botemedlet riskerade bli mer förödande än själva problemet. Till påsk skulle allt vara bra och folk tillbaka på jobb.

Men sedan kom följande kursändring när vetenskapsmännen i presidentens krisgrupp presenterade modeller som pekade på upp till två miljoner amerikanska dödsoffer ifall man inte fortsatte med alla de motåtgärder som satts i gång. Trump retirerade och undantagstillståndet fortsätter åtminstone en månad till.

Trumps ledarskap har med andra ord varit okunnigt, oärligt och oprofessionellt och man kunde ju tro att presidentens popularitetssiffror hade rasat. Men så är inte fallet. Stödet bland folket har i själva verket stärkts en aning under de senaste veckorna och frågan är förstås hur det är möjligt.

För det första är det skäl att påpeka att Trump i vissa frågor handlade snabbt och resolut, som när han förbjöd flyg från Kina och senare från Europa och när han utlyste nationellt nödläge för att lösgöra federal finansiering för kampen mot viruset. Nyligen har också såväl guvernören i delstaten New York och borgmästaren i New York City tackat Trump för snabba insatser för att hjälpa den svårt drabbade metropolen med att sätta upp fältsjukhus i Central Park och andra ställen i staden.

Trump har med andra ord vissa konkreta åtgärder som han stoltsera med. Men samtidigt tog det oförlåtligt länge för världens rikaste land att få igång testningen av befolkningen och i de stora städerna råder fortfarande allvarlig brist på skyddsutrustning för läkare och sjukskötare. Även antalet respiratorer riskerar att vara fullständigt otillräckligt när patientmängden väntas nå sin kulmen i New York under de närmaste veckorna. Alla väntar sig kaos och elände.

Men än så länge har dessa misslyckanden inte manifesterat sig i dramatiska tv-bilder. Enstaka rapporter från sjukhusavdelningar visar ett stort antal patienter i respiratorer, men ur bilderna går inte att avläsa en framtida brist på respiratorer eller sinande förråd med munskydd. Twitter-meddelanden och videoklipp på Facebook från utmattade läkare och sjukskötare är upprörande, men kommer inte i närheten av bilderna från New Orleans efter orkanen Katrina. När folk satt på taken i dagar utan mat och väntade förgäves på militären, och när kroppar flöt på de översvämmade gatorna, då var det lätt att fatta vidden av de federala räddningsmyndigheternas misslyckande och lägga skulden på George W. Bush.

Nu står Trump vid podiet varje kväll och lägger ut rökridåer genom att rabbla upp statistik som ingenting betyder för vanligt folk och som kan vara fullständigt otillräckligt, men som låter imponerande. Han bjuder in företagsledare till presskonferenser för att visa hur väl han samarbetar med den privata branschen som kan hjälpa att producera den utrustning som behövs. Affärsmännen brukar passa på att prisa Trump vilket passar perfekt i presidentens plan. Men huruvida någonting händer på riktigt eller så snabbt som Trump lovat, är en betydligt svårare sanning att ta reda på. När guvernörer runt om i landet följande dag säger att man fortfarande inte fått hjälp från Washington, gör man det ofta för en betydligt mindre publik och med mindre genomslagskraft. Och det faktum att Trump betydligt tidigare, med hjälp av vissa lagar, borde ha tvingat företagen att producera det som behövs går inte att se i tv-bilderna.

Trump har också konsekvent pratat om det "kinesiska viruset" för att göra det klart för alla att han och USA är ett oskyldigt offer, och han talar konstant om den förestående segern som väntar när hotet från viruset har minskat och livet kan återgå till det normala. Tanken är att då ta åt sig äran även om krisen dragit ut över hela sommaren. Om Trump lyckas rama in diskussionen på rätt sätt och plantera de rätta begreppen i det allmänna medvetandet så blir det svårare för kritikerna att visa att hans inkompetens förvärrade situationen.

Otaliga är de gånger som experter förkunnat Trumps fall, och sådana tongångar har hörts också under de senaste veckorna. Personligen tror jag inte att det som skett hittills nödvändigtvis är förödande för Trump, det visar ju även opinionsmätningarna. Det är under de närmaste månaderna som Trumps öde kommer att avgöras, och det är sannolikt en kombination av antalet dödsoffer och ekonomins tillstånd som i slutändan dikterar den sittande presidentens chanser till omval.

Att Trump ljugit och vilselett sig genom hela krisen betyder inte längre någonting. Det beteendet väntar sig alla hur som helst.

Juri von Bonsdorff Medarbetare i Washington