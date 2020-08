Trump accepterade nominering och attackerade motståndaren: "Biden är en trojansk häst"

Donald Trump är redo för fyra nya år i Vita huset. I sitt tal under Republikanernas partikonvent såg han en ljusare framtid för USA under hans ledning, men en mörk framtid om han inte blir omvald.– Aldrig tidigare har väljare stått inför ett klarare val mellan två partier och två visioner, sade Trump inför en jublande publik utanför Vita huset.

Äntligen stod presidenten i talarstolen.

– Det republikanska partiet går framåt enat, bestämt och redo att välkomna miljoner demokrater, oberoende väljare och alla som tror på USA:s storhet och att det amerikanska folkets hjärta är på rätt plats, sade Donald Trump när han "innerligt" accepterade sitt partis nominering inför höstens val.

Hans tal var kulmen på Republikanernas fyra dagar långa partikonvent, där Trump hyllats som person och president. Hans barn, hustru, svärdotter och otaliga politiker och "vanligt folk" har under dagarna berömt Trump för hans insatser under hans drygt tre år i Vita huset. Han presenterades av sin dotter Ivanka Trump med orden:

– Pappa, folk attackerar dig för att du är okonventionell, men jag älskar dig för att du är äkta. Och jag respekterar dig för att du är effektiv.

Och själv fortsatte han inte oväntat på samma spår. I sitt tal lovade Trump precis som vicepresident Mike Pence dagen innan att USA skulle ha ett vaccin mot coronaviruset före årets slut innan han – liksom tidigare talare under konventet – riktade in sig på familjevärderingar, religion, aborter, lag och säkerhet – alla viktiga frågor för partiets kärnväljare. Och så gick han hårt åt sin motståndare.

Han attackerade Joe Biden för att inte ha en plan för USA, men var själv vag om detaljer för sina egna planer för de närmaste fyra åren.

Främst lovade han att inte göra som Demokraterna, som han säger kommer radera tusentals och åter tusentals jobb i USA.

– Bidens plan är "Made in China", min är "Made in the USA". Joe Biden är en trojansk häst för socialism. Om han inte kan stå emot mot marxister som Bernie Sanders, hur ska han kunna stå upp för er?

Biden hade själv strax innan talet twittrat ut en replik: "När Donald Trump i kväll säger att ni inte kommer att vara säkra i Joe Bidens Amerika, se er omkring och fråga er själva: Hur säkra känner ni er i Donald Trumps Amerika?".

Andra löften från Trump var att fortsätta hålla gränserna säkra, upprätthålla lagen och få stopp på "upplopp och plundringar" samt införa strafftullar för företag som lämnar USA. Att skicka amerikaner till Mars. Och sänka skatterna.

– Aldrig tidigare har väljare stått inför ett klarare val mellan två partier och två visioner. Vi har ägnat de senaste fyra åren åt att ändra den kurs och den skada Joe Biden har åsamkat under de senaste 47 åren, sade Trump och syftar på att hans motståndare först valdes till senaten 1972.