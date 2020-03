Trots coronavirushotet: Stafettkarnevalen planeras som vanligt

Planeringen inför Stafettkarnevalen sker som normalt och arrangörerna räknar med att tävlingarna hålls planenligt i Vasa 22-23 maj.

Det nya coronaviruset har ställt in mängder av idrottstävlingar i världen. Då myndigheterna i en del länder begränsat publikevenemang till att omfatta högst 500 eller 1 000 personer har arrangörer ställts inför valet att ställa in tävlingar eller att hålla dem inför tomma läktare.

Den 22-23 maj ska Stafettkarnevalen, skolornas stora löpfest, arrangeras på Karlsplan i Vasa och verksamhetsledaren Jan-Erik Eklöf har redan fått ta emot en del oroliga samtal från privatpersoner.

– Vi följer myndigheternas rekommendationer. För tillfället är läget det att vi arrangerar karnevalen helt enligt planerna, säger han.

– Det har gått rykten i någon skola om att vi ställt in karnevalen men det stämmer inte.

Stafettkarnevalen lockar 5 000–6 000 personer per dag och sammanlagt 9 000–11 000 personer under två dagar. Det betyder att evenemanget är hotat om de finländska myndigheterna skulle gå in för att begränsa publikevenemang för att hindra spridning av det nya coronaviruset.

– Om det sker skulle det vara första gången i karnevalens historia som den skulle inhiberas. Det är i så fall en stor sak för alla som förberett sig för att löpa, delta i hejaklackstävlingen eller i maskottävlingen, säger Eklöf.