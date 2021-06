Tropiska nätter kan vara på kommande

Från och med fredag kan vädret bli ovanligt varmt. Det beror på varma luftströmmar som blåser in från södra Europa.

Enligt väderprognosen kan det på söndag bli upp till 30 grader varmt under dagen i de södra delarna av landet. Det varma vädret kan hålla i sig in i den kommande veckan.

Under veckoslutet kan temperaturerna i södra Finland nå upp till nästan tropisk nivå, vilket innebär att värmen håller i sig från morgon till kväll. Under en tropisk natt är den svalaste temperaturen minst 20 grader Celsius under dygnets alla timmar.

– Varma luftmassor trycker på från södra Europa och Afrika, säger Jani Parviainen, jourhavande meteorolog vid meteorologiska institutet.

Han konstaterar att det inte är säkert att nätterna kommer ha en temperatur på över 20 grader, men att vädret trots det ser ut att bli riktigt varmt.

Att uppleva tropiska nätter är inget nytt i Finland, men trots det är det ovanligt med så här varma dagar redan i juni. Förra vecka steg temperaturen närmare 25 grader flera gånger.

– Vi har upplevt ovanligt många varma dagar under juni månad, men huruvida detta kommer att fortsätta hela sommaren är svårt att avgöra, säger Parviainen.

Om det varma vädret har att göra med klimatförändringarna kan han heller inte säga.