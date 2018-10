BBC:s dokumentärserie om hundar är något för alla hundvänner, en hyllning till en fantastisk fyrbent vän.

Det finns helt klart en nisch för program om våra fyrbenta vänner. Djursjukhusserier är ett stående inslag i kanalerna, och med jämna mellanrum sänds populärvetenskapliga serier om hundar och katter. 2015 gjorde exempelvis BBC den tredelade serien The Wonder of Dogs som sändes i Yle Teema (HBL skrev). Och nu är det åter dags för en ny populärvetenskaplig BBC-dokumentärserie om hundar, tredelade Secret Life of Dogs från 2016, en hyllning till våra fyrbenta vänners intelligens, empatiförmåga och trofasthet.

Det handlar om hundars och människors sätt att interagera med varandra, eller framför allt om hundars förmåga att avläsa sin ägare, även mycket subtila signaler. Det här gör hunden till en ovärderlig assistent för människor med sjukdomar och funktionsnedsättningar, som Robert Stuhldreer som drabbas av överraskande medvetslöshetsattacker som hans akita Flora varnar honom för när de är på väg innan han inser det själv. Det här innebär att han hinner sätta sig ner och inte ramlar och skadar sig. Eller elvaåriga Bella med Morquios sjukdom som lärt sig gå igen tack vare en grand danois som har precis rätt mankhöjd för att fungera som stöd. Den stora hunden har tagit det som sin livsuppgift att hjälpa flickan och har till och med anpassat sin gång till hennes långsamma takt.

Det handlar om hundars förmåga att lära sig saker och även dra slutsatser, som border collien Chaser som har tusen leksaker och vet namnet på dem alla. När hennes husse, den pensionerade psykologiprofessorn John Pilley lägger till en ny och obekant leksak förmår hon genom slutledning avgöra vilken han vill att hon ska föra till honom.

Och så handlar det om hundars totala tillit till sin ägare, som jack russell-terriern Titi som hoppar från klippor ner i havet tillsammans med sin ägare Carmelo Abela, och hittehunden Missy som skärmflyger i famnen på sin husse Steven Novak.

Det är lättittad och mycket visuell infotainment, som förutom all hundkunskap visar rasmångfalden inom denna art via sin kavalkad av hundar i olika modeller och storlekar. Ett måste för alla hundvänner helt enkelt.

I den engelska originalversionen är Martin Clunes berättare, i den finska Jaana Pesonen.

Malin Slotte TV-redaktör