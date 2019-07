Ida Fellman ger Rachel Cusk en chans, Johan Ekman läser på inför pappalivet, Maria Romanstchuk laddar upp med biografier. Vi frågade några intressanta finlandssvenskar vad de har för läsplaner i sommar, och vad de rekommenderar för böcker.

Johan Ekman Vill läsa: Anthony Powells A Dance to the Music of Time. Powell fick inspirationen till romanserien av Nicolas Poussins tavla med samma namn. A Dance består av 12...