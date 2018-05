Trefaldiga hedersdoktorn Jonas Gardell sjunger nyfikenhetens lov

Författaren och komikern Jonas Gardell blir på fredag promoverad till hedersdoktor vid fakulteten för humaniora, teologi och psykologi vid Åbo Akademi. Gardell uppmuntrar samhället till nyfikenhet och öppenhet, och varnar för överdriven ängslighet.

Allt är möjligt. Eller rättare sagt: det omöjliga är bara något som inte blivit möjligt än.

Den svenska författaren, dramaturgen och komikern Jonas Gardell står i Sibeliusmuseet i Åbo och håller ett föredrag i samband med sin promotion till filosofie hedersdoktor vid fakulteten för humaniora, teologi och psykologi vid Åbo Akademi. Han ingjuter optimism i sin publik och uppmanar till mod och öppenhet inför livets utmaningar.

Gardell bjuder på en tillbakablick till ett Sverige som under gångna årtionden betraktat både vänsterhänthet, plattfothet och homosexualitet som handikapp eller sjukdomar, och deklarerar att världen till all lycka kan förändras.

– Nu står här en vänsterhänt, plattfotad och homosexuell rikssvensk och är hedersdoktor i Åbo. Säg den som för 30-40 år sedan trodde att det kan vara möjligt, säger Gardell.

För Gardell är det i själva verket tredje gången han blir hedersdoktor. Han är sedan tidigare hedersdoktor vid teologiska fakulteten vid Lunds universitet och vid Linköpings universitets medicinska fakultet.

– Varje gång jag blir promoverad till hedersdoktor tycker jag att jag blir inbjuden till ett samtal, att det är någon som vill höra vad jag har att säga, säger Gardell till SPT efter sitt föredrag.

– Det är livsviktigt med samtal mellan olika discipliner och människor med olika bakgrund och kunskap. Jag förstår poängen med att bjuda in någon som mig, som kanske kan bidra med annorlunda insikter till universitetet.

Någonstans i det citatet finns också poängen med Gardells föredrag. Det gäller att vara nyfiken och öppen för vad som kan kännas främmande och annorlunda, både på individ- och samhällsnivå.

Gardell påpekar att människan genom hela sin historia haft en tendens att definiera en "främmande andre", det vill säga något eller någon som är olikt henne själv. Ofta tillskrivs den främmande andre otrevliga och till och med motbjudande egenskaper.

– Vi människor har aldrig ägt någon stor toleransnivå för det som är främmande och som vi inte känner igen, säger Gardell.

– Ett samhälle som hela tiden är rädd för den främmande andre är ett samhälle som sluter sig och inte vill ta in nya intryck. Det är ett samhälle som till slut inte längre kan växa. Att behålla en hög grad av nyfikenhet inför det vi inte känner till är alldeles livsviktigt.

I ett samhälle som blir allt noggrannare med vad som kan sägas och vem som har rätt att uttala sig, kan det kännas som att risken att såra någon hänger i luften mest hela tiden. Jonas Gardell verkar inte vara den som bekymrar sig över politisk korrekthet. Han titulerar sig själv "the queen of fucking everything" och säger att honom får man minsann kalla vad man vill.

– I dag är vi väldigt känsliga och väldigt ängsliga, och jag är inte så säker på att all denna ängslighet är så konstruktiv, säger Gardell.

Gardell blir promoverad till hedersdoktor tillsammans med tolv andra personer i samband med Åbo Akademis jubileumspromotion på fredag. Efter promotionen blir det middag på Åbo slott.

En annan höjdpunkt väntar på hösten när Gardells nya roman Till minne av en villkorslös kärlek kommer ut. Gardell berättar att boken är en släktkrönika på över 500 sidor.

– Framför allt är den ett stort porträtt på Jonas Gardells mor Ingegärd Rasmussen, en kvinna som föddes på 1920-talet och som var tvungen att kämpa mot många begränsningar för kvinnor, säger han.

Det har gått fem år sedan Gardells uppmärksammade trilogi Torka aldrig tårar utan handskar kom ut och han säger att hans nya roman knappast kommer att väcka lika stor uppståndelse som den. Men det är helt okej, och man vet ju aldrig.

– Jag har förberett mitt förlag på att den här nya romanen kanske inte får lika stor uppmärksamhet som trilogin, säger hedersdoktor Gardell med ett snett leende.

Å andra sidan är det omöjliga ju bara något som inte blivit möjligt än.