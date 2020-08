Hanaböle träsk Tre unga misstänks för dråpförsök i Vanda – offret nära att drunkna

En under 15-årig ungdom var i fara att drunkna efter att ha jagats in under en brygga i Vanda i somras. Polisen misstänker tre minderåriga för dråpförsök. Något motiv till gärningen har inte klarnat.