Tre nya dödsfall i covid-19 – under hälften av testkapaciteten utnyttjas

91 nya fall av coronavirus har bekräftats under det senaste dygnet.

Under det senaste dygnet har tre personer dött i sviterna av covid-19. Ytterligare 91 personer har testat positivt för viruset som orsakar sjukdomen. Genom laboratorieprov har sammanlagt 6 145 personer bekräftats smittade av det nya coronaviruset.

Antalet bekräftade fall har minskat sedan första veckan i april.

287 personer har dött i covid-19.

Under det senaste dygnet har 3 800 coronatester gjorts. Det är under hälften av Finlands maxkapacitet på över 8 000 laboratorieprov per dag.

Institutet för hälsa och välfärd gick på onsdagen ut med nya direktiv om att man ska göra ett coronatest genast om man har symtom som tyder på covid-19.

Uppskattningsvis 4 300 personer har tillfrisknat från sjukdomen.

143 personer vårdas på sjukhus och av dem vårdas 33 personer på intensivvårdsavdelning. De allra flesta patienter är i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.