Tre finlandssvenskar delar med sig av sina picknickkorgar inför första maj

Matkreatören Tara Junker satsar på spansk tapas med oliver, tortilla och churros. Krögarparet Linda och Filip Langhoff packar ner traditionella 1 maj-rätter som nybakt bröd och ost, kallrökt lax, inlagd strömming och champagne i en korg. Skådespelaren Christoffer Strandberg dukar fram en sillfrukost hemma i Sjundeå.

Traditionellt finländskt eller nya influenser från andra länder? Fokus på mat eller dricka? Picknick i parken eller brunch hemma med inbjudna gäster?

Hur firar vi 1 maj i Svenskfinland i år, då det äntligen är tillåtet att fira vårens ankomst igen, efter två år av stillsamt leverne?

HBL ringde upp tre kända finlandssvenskar för att kolla hur deras meny ser ut på 1 maj. Att maten står i fokus denna högtidsdag är självklart för alla, men vad man dukar fram varierar från spansk tapas till sill med snaps och visor.

Matkreatören Tara Junker, som nu är aktuell med sin fjärde kokbok Gulbetor och ricottamoln, ska fira 1 maj tillsammans med goda vänner i deras stora hus.

– Jag har valt att satsa på spansk tapasmeny. Det passar bra som tema till 1 maj när ett större sällskap samlas och alla ska bidra till maten. Det är lätt för var och en att ta med något på sin egen nivå. Det går lika bra att köpa en burk inlagda oliver och färskt bröd från ett lokalt bageri som att laga en potatistortilla med smak av citron och parmesan, säger Tara Junker.

Många av Tara Junkers vänner är matintresserade, så 1 maj-buffén kommer antagligen att digna av delikatesser. Några speciella valborgstraditioner har Junker inte hunnit skaffa sig i Helsingfors.

Hon studerade nämligen näringslära i Uppsala och blev färdig kostvetare 2018, så hennes studenttraditioner kommer från Sverige.

– Valborg är jättestort i Uppsala. Festligheterna pågår i en vecka och tusentals studerande från andra städer kommer dit för att delta. Festerna ordnas oftast på nationerna där stora artister uppträder. På 1 maj samlas folk i parkerna och har picknick, precis som här. Då ser man lätt vem som kommer från Finland, för det är bara vi som använder studentmössan på 1 maj, berättar Tara Junker.

Spansk potatistortilla med citron och parmesan Pimentos de padron, paprikor stekta i olivolja Manchego Marinerade oliver & kronärtskockor Sardeller (i konservburk) Färska rädisor (inhemska) Baguetter från lokalt bageri Mojo rojo-röra Churros med tajinkrydda (hembakta) Spanskt pét nat naturvin Tajín churros enligt ett recept av Tara Junker 2 dl vatten 80 g smör ½ dl strösocker, drygt 1 nypa salt 3 ägg 2 dl vetemjöl, drygt 1 ½ l rypsolja för fritering 2 dl socker 3 msk tajínkrydda (finns i välsorterade matbutiker) Koka upp allt utom vetemjöl och ägg i en kastrull. Rör ner mjölet med en handvisp och rör runt i kastrullen på den varma plattan i 2-3 minuter. Häll över smeten i en bunke och blanda i äggen med hjälp av elvisp, ett i taget. Fyll en spritspåse med stjärntyll med smeten. Hetta upp frityroljan till 180°C och spritsa ner smeten i oljan. Ta hjälp av en sax för att klippa av smeten, fritera gyllenbruna. Låt rinna av på hushållspapper. Blanda ihop socker och tajín. Rulla churrosen i tajínsockret medan de ännu är varma.

Nu dukar hon fram en hel tapasmåltid på sin blårutiga picknickduk vid Tölöviken, ett stenkast från sitt hem i Berghäll.

I korgen finns både köpta godsaker som sardiner och oliver på burk och hembakta churros med tajinkrydda. Den kalla aprilvinden blåser i väg med den färska ramslöken som pryder potatistortillan och ersätter den med torkade fjolårslöv. Vädret är precis som det brukar på 1 maj – iskallt och blåsigt.

– Jag har bakat churros i stället för munkar, för de är mycket lättare och snabbare att laga. För att ge dem extra smak har jag doppat dem i tajin med chili och lime, så de smakar både sött och starkt, säger Tara Junker.

Hela hennes spanskinspirerade tapasmeny påminner egentligen mycket om en traditionell finländsk valborgsmeny, för många rätter är varianter på våra inhemska klassiker. Ingredienserna är i stor utsträckning desamma.

– Jag har köpt sardeller i stället för sill, lagat potatistortilla i stället för potatissallad och mojo rojo-röra i stället för laxröra. Som dryck har jag valt ett spanskt pét nat, ett naturvin utan tillsatsämnen.

Som matkreatör tycker Tara Junker att det är viktigt att stödja små, lokala matproducenter. Därför köper hon sina baguetter i kvartersbageriet och ostarna i en specialaffär.

– För mig är maten det viktigaste under alla högtider, det gäller såväl jul och nyår som 1 maj. En del rätter tillreder jag själv, andra köper jag färdiga i små kvartersbutiker. Men man måste inte laga maten själv om man inte brinner för det, numera kan man också köpa färdiga picknickkorgar i restauranger och de är ett riktigt bra alternativ, tycker Tara Junker.

Krögarparet Filip Langhoff och Linda Stenman-Langhoff brukar fira 1 maj med sedvanlig picknick i parken. Under tidigare år har de hållit sina restauranger Ask och Jord stängda just den dagen.

– De som går på restaurang på 1 maj har oftast ett stamställe, så vi har inte gett oss in i den konkurrensen. I stället har vi varit lediga och kunnat fira tillsammans med familj och vänner i parken. Så blir det också i år, berättar Filip Langhoff.

Han brukar packa en rejäl korg med traditionella 1 maj-delikatesser som fisk, sallader och ostar, ta med en picknickfilt och gå ut till en lokal park i Drumsö, där familjen bor.

– Det är ju alltid så kallt på just 1 maj, men vi brukar ändå träffas ute i parken först. Beroende på hur kallt det är förflyttar vi oss sedan i något skede hem och ut på balkongen i stället.

Menyn är i stort sett densamma från år till år. Filip Langhoff bakar ett eget surdegsbröd och packar med en massa godsaker att sätta på brödet. Dessutom svänger han ihop en sallad eller två. Om det behövs en efterrätt så vispar han ihop en sats chokladmousse som lätt kan transporteras i en större burk med lock.

– Det är kylskåpstömning som gäller och vi brukar nästan alltid ha minst fem olika slags ostar i kylskåpet, så dem tar jag med. Dessutom har vi salami eller lufttorkad skinka, och någon röra att sätta på brödet, den kan innehålla kallrökt eller gravad lax. En burk med inlagd strömming finns det också, för sakens skull, däremot brukar vi inte dricka snaps.

Hembakt surdegsbröd Ett urval ostar: gouda, brie, gorgonzola, italiensk getost samt någon hårdost, som pecorino Inlagd strömming En röra med kallrökt lax eller gravad fisk Grönsallad eller potatissallad, eller kanske både och Salami och lufttorkad skinka Champagne Ett par flaskor ljust veteöl Efterrätten är inte ett måste, men chokladmousse i en burk funkar bra

Dryckesvalet är ändå mycket traditionellt:

– På första maj finns det bara en dryck som gäller och det är champagne, helst av en bra producent. För egen del brukar jag också dricka någon öl och då väljer jag nog ett ljust veteöl, säger Filip Langhoff.

I år tänker krögarparet ta ut allt av den lediga dagen och fira våren rejält, för det är inte otänkbart att de jobbar nästa år. Deras framtidsplaner är ännu mycket hemliga, men så här mycket kan Linda Stenman-Langhoff avslöja:

– Vi öppnar vår nya restaurang Sekel i augusti. Den kommer att ligga på Bulevarden 7 i Helsingfors. Sekel bar & restaurant finns redan på Instagram, den vägen kommer vi att informera mera när det närmar sig.

Skådespelaren och komikern Christoffer Strandberg kommer att fira valborgsmässoafton och 1 maj hemma i Sjundeå tillsammans med maken Janne och deras stamgäster, Karin och Wilhelm från Sastamala.

– Vi fyra firar alla viktiga högtider tillsammans, som nyår, 1 maj och midsommar. I år är vi hemma hos oss i Sjundeå, i huset som vi nu har bott i i ett drygt år. I fjol firade vi vår första valborg här. Det blir en form av knytkalas där alla bidrar med något till matbordet, säger Strandberg.

Själv ansvarar han främst för planering, delegering och kommunikation inför festligheterna.

– Jag är bra på att planera, medan min man Janne är bättre på att laga mat, så det blir nog han som står mera i köket. På valborgsmässoafton äter vi säkert vilt i någon form, det köper vi direkt av lokala jägare här i Västnyland, och på 1 maj blir det nog fisk, kanske lax. Sedan vi flyttade till Sjundeå har jag börjat uppskatta lokalproducerade produkter allt mer och vi strävar efter att köpa så många råvaror som möjligt här i regionen.

Även Strandberg kommer att dra sitt strå till stacken, eller matbordet då.

– Jag kommer att laga en lite matigare sallad, det är mitt ansvarsområde. I den sätter jag avokado och fetaost, eller kanske säsongens första stekta halloumi, säger han.

Sill, snaps och snapsvisor Mjöd och äppelcider från gästernas musteri Vitt vin, lätt, fruktigt och torrt Lax eller andra fiskrätter Potatissallader: en traditionell med majonnäs och en rysk-fransk med pesto Fetaspenatpaj med grönsallad Matigare sallad med avokado och stekt halloumi Konfekt, frukt och ostar

Han planerar valborgsmenyn samtidigt som han kör hemåt från dagens uppträdande. Till fisken kommer han att välja ett fruktigt och lätt vitt vin.

– Det blir nog något torrt, kanske en pinot grigio. Jag gillar inte söta drycker, det gäller såväl vin som longdrinkar, utan jag föredrar drycker som inte innehåller så mycket socker.

Dryckerna kommer annars också att stå i fokus i det Strandbergska hemmet under valborgsfirandet.

– Våra gäster Karin och Wilhelm har ett eget äppelmusteri, så de tar med sig både mjöd och äppelcider. Den senare är en helt ny produkt som de precis har börjat tillverka, så vi är bland de första som ska få provsmaka äppelcidern, säger han ivrigt.

Sällskapet ska skåla in våren med många olika drycker, inte minst med snapsen.

– Snapsen är viktig! Det är en tradition som jag har med mig hemifrån, vi kommer att sjunga snapsvisor och skåla. Vi börjar nog med de vanliga visorna som Helan, Halvan, Måsen och Siffervisan, men sen har jag också en egen bravur som jag egentligen lärt mig av pappa, nämligen Kalle Granqvists visa. Det är inte så många som kan den, men när jag tar initiativ brukar folk nog stämma in i sången!

Efterrätten spelar ingen större roll när de bägge paren samlas runt middagsbordet. Det dukas antagligen fram lite konfekt, frukt och ostar som man kan plocka åt sig när man känner sig sugen på något sötare.

– Däremot har vi nog potatissallader, inte bara en utan två olika. Förutom den vanliga med majonnäs ska vi också ha en rysk-fransk variant som är lite lättare, den innehåller pesto och morot. Receptet har vi fått av vår estniska vän Anneli och den lagade vi till 1 maj i fjol. Och vi har bestämt att det som vi ätit en gång är tradition. Så den pestobaserade potatissalladen är redan tradition den med! säger Christoffer Strandberg.

