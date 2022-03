Tränaren om Lundell: "Överraskar inte längre mig"

Florida Panthers 20-åriga Anton Lundell är nu uppe på 38 poäng på 51 matcher under sin rookiesäsong i NHL.

Finländska duon Lundell och Aleksander Barkov var på hugget då Florida slog Detroit Red Wings med 6–2. Barkov noterades för 0+3 poäng medan Lundell stod för två mål.

Det första kom i slutet av perioden, där Lundell i princip vid förlängda mållinjen försökte spela in pucken, men via motståndarklubba i stället fick in den i nätet.

Det andra målet, som cementerade Floridas ledning till 6–1 kom 16 minuter in i tredje.

– Anton överraskar inte längre mig. Det här är vad han gjort för oss hela säsongen. Jag önskar bara att han hade fullbordat ett hattrick, säger Pantherstränaren Andrew Brunette på NHL:s webbplats.

Lundell har 14+24=38 poäng som saldo medan Barkov stoltserar med 25+27=52 poäng på 42 spelade matcher.

Nattens största stjärna var ändå Arizona Coyotes Nick Schmaltz som stod för hela sju poäng i målfesten mot Ottawa som slutade 8–5 i Arizonas favör. Schmaltz stod för 2+5 poäng i den första sjupoängskvällen i NHL på tio år. Edmontons Sam Ganger gjorde 4+4 poäng för Edmonton i februari 2012.

Det enda målet som Schmaltz inte var inblandad i gjordes av finländaren Matias Maccelli. Målet var hans första i NHL.

NHL-omgången bjöd också på en annan målfest då Nashville krossade San Jose med hela 8–0. Mikael Granlund gjorde ett mål medan Juuse Saros höll nollan tack vare 20 räddningar.