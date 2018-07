Tränare i England kan få gula och röda kort i fortsättningen

Åtgärder för att minska på opassande beteende hos tränare i England tas inför kommande säsong.

Enligt The Guardian kommer engelsk fotboll att ta an sig ett pilotprojekt vars syfte är att städa upp beteendet hos allt för intensiva tränare och tränarstaber. Projektet innebär att tränare kan tilldelas gula och röda kort under matcher.

Gula kort kan tränare få för till exempel att sparka en vattenflaska, applådera sarkastiskt eller göra något dylikt i syfte att nedvärdera domaren. Röda kort kan tilldelas för våldsamt beteende, spottande och för försök att stoppa motståndaren från att fortsätta spelet.

Om en tränare samlar på sig fyra gula kort leder det till en matchs avstängning, åtta gula kort till en två matchers avstängning och tolv kort till en tre matchers avstängning. Resultatet av 16 varningar leder till ett möte med det engelska fotbollsförbundets disciplinära utskott. Fotbollsförbundet kan tilldela böter vid behov.

– Ifall beteendet hos någon på bytesbänken, vanligtvis ledd av tränaren, når opassande nivåer, kan domaren tilldela ett gult kort till bänken. Ett ytterligare gult kort kan tilldelas om beteendet fortsätter på liknande sätt och då måste tränaren lämna planen. Vid en möjlig seriös incident kan tränaren tilldelas ett rött kort och är då tvungen att flytta sig till läktaren, förklarar det engelska fotbollsförbundets verkställande direktör Shaun Harvey.

Pilotprojektet kommer att införas i de fyra högsta engelska serierna, men inte i Premier League. Dock hoppas fotbollsförbundet på att med längre sikt även införa systemet till Premier League.