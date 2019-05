Trafik Trafiken kan gröta sig i kväll – extra metroturer men inga nattbussar utlovas

Helsingforsregionens trafik lägger in extra turer under måndagskvällen med tanke på guldfesten i centrum. Tekniska problem orsakade ett avbrott i metrotrafiken vid Kvarnbäcken under eftermiddagen, men trafiken återgår till det normala under eftermiddagen, meddelar Helsingforsregionens trafik.