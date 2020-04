Trafikchef om elevernas bussar: "Det kommer att bli fruktansvärt bråttom"

På Helsingforsregionens trafik är man osäker på om alla centrala busslinjer som kör elever till skolorna hinner återupptas.

Trycket på Helsingforsregionens busstrafik, som har skurit ned sina busslinjer kraftigt, ökar rejält när skolorna igen öppnar.

När HBL får Jonne Virtanen på tråden har han fler frågor än svar att ge. Han är gruppchef för kollektivtrafiken på Helsingforsregionens trafik (HRT).

– Just nu är det lite oklart på vilket sätt skolorna startar. Vet kommunerna hur skoldagarna blir?

Ända sedan den 20 april har HRT kört sina busslinjer enligt sommartidtabell, vilket beror i synnerhet på skollinjerna. Exempel på skollinjer är 348 och 349 i Esbo. De går vanligtvis inte på somrarna, och gör det inte nu heller när skolorna är stängda.

– Vi utreder om vi kan återuppta skollinjerna. Men än har vi ingen information om vilka linjer vi kan köra.

– Problemet är att vi har skräddarsytt linjerna enligt de klockslag som skoldagen börjar och slutar. Vanligtvis tar den här planeringen lång tid, men nu har vi bara två veckor på oss. Det kommer att bli fruktansvärt bråttom.

HRT måste gå igenom väldigt många skolors tidtabeller i huvudstadsregionen innan de kan lägga in beställningar hos sina över tio olika bussoperatörer. Det går knappast heller att återgå till de vanliga tidtabellerna om skolorna slussar in eleverna under olika tider på dagen, vilket undervisningsminister Li Andersson (VF), har kastat fram som en möjlighet.

I tillägg har operatörerna, varav Nobina, Pohjolan liikenne och Helsingin bussiliikenne är de tre största, skickat en del busschaufförer på semester. Det betyder att det är oklart hur snabbt de kan vara tillbaka på jobbet. De har också rätt att få sitt arbetsschema med en veckas varsel.

– Det kan hända att kommunerna behöver ordna taxiskjuts till skolan, eller ordna det på ett annat sätt.

Jonne Virtanen säger att kranskommuner som Sibbos och Kyrkslätts interna trafik i stor utsträckning består av skoltrafik.

– Trycket är stort där skillnader mellan säsongsutbudet är tydligt. Den grundläggande trafiken i Helsingfors, Esbo och Vanda är däremot rätt omfattande året om.

I nuläget samarbetar HRT och kommunerna om skoltrafiken. I vissa fall körs eleverna med taxi.

– Vi får se hur mycket av trafiken vi lyckas återställa. Resten måste kommunerna, som i sista hand är ansvariga för skolskjutsarna, sköta.

HRT kommer inte att återgå till vintertidtabell för bussarnas del.

– I alla fall inte helt och hållet. Det kan vi inte göra på två veckor.

Sedan måndagen går metron enligt sommartidtabell medan spårvagnarna har kört färre turer ända sedan den 18 mars. På den punkten blir det inga ändringar framöver.

Tills vidare gäller också att lokaltågen inte stannar vid flygplatsen och att bussarna bara kör till Aviapolis. En liten förändring i spårvagnstrafiken sker den 4 maj då kurvan i Sörnäs öppnar. Det betyder att linjerna 1 och 8 återvänder dit och kör mot Helsingegatan. Men den vanliga rutten längs Tavastvägen är inte klar ännu.

Sjundeålinjerna 912-917, som kommunen själv har hand om, har också sommartidtabell.

– Kommunen fattar själv beslut om vad som händer med dem.

– Det beror väldigt mycket på området. I Helsingfors, Esbo och Vanda är de finska skolorna placerade så att det ofta går att promenera till dem, medan det svenska skolnätet är mer glest och då kan det finnas olika sorters behov för att ta sig till dem.

Jonne Virtanen berättar att han hört om fall med busschaufförer som har smittats av corona, men vill inte gå närmare in på ämnet. Däremot har HRT gjort en del för att skydda chaufförerna. De främre bänkarna är borttagna samtidigt som chaufförerna, som sitter bakom ett plexiglas, har slutat sälja biljetter.

– Det som gäller är att alla dörrar kan användas.

– Jag har hört samma sak. Men det är inte våra instruktioner. De har agerat på eget bevåg.

Städningen i bussar, spårvagnar, metrotåg och på stationer har intensifierats under coronakrisen. Speciellt rengörs räcken, ledstänger och andra ställen där passagerarna håller i sig. Metrostationerna har utrustats med behållare för handsprit.

Läs också: Oklarheter kring var man stiger på bussen – HRT vill fortfarande att framdörren ska öppnas