TPS temamatcher sätter färg på hockeyhösten – först ut är Finlands första Pridematch

Mustavalkoinen sydän ei hyväksy kapeakatseisuutta, syrjintää, ennakkoluuloja tai väheksyntää. Se ymmärtää, että maailma on värikäs. TPS haluaa omalta osaltaan olla rakentamassa suvaitsevaa yhteiskuntaa, ja toivoo voivansa vaikuttaa omalla esimerkillään. Hyvää Turku Pride 2017 -viikkoa! #HCTPS #Turku #TurkuPride