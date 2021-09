Sociala medier som Facebook och Instagram utlovade en skön ny värld, men levererade i stället ett gammaldags, orwellskt ståndssamhälle. Eliten uppe på toppen vältrar sig i lyx och privilegier, medan vanliga användare längre ner i pyramiden far illa.

"Alla djur är jämlika, men några är mer jämlika än andra." Så förklarar grisarna i George Orwells satiriska fabel Djurfarmen (1945) varför vissa, nämligen de själva, bör ha omfattande privilegier. Under det senaste årtiondet har sociala medier slagit igenom på allvar, och Orwells pessimism har blivit kusligt aktuell. I dag är det Facebookgrundaren Mark Zuckerberg som talar med kluven tunga, å grisarnas vägnar.

I åratal har Zuckerberg högljutt hävdat att bolagets tre miljarder användare – mer än en tredjedel av jordens befolkning – "behandlas lika", att Facebook står upp för yttrandefriheten och tillämpar samma regler också på eliten. Detta är en sanning med modifikation, Zuckerberg har talat mot bättre vetande rentav under kongressförhör. Facebook har nämligen en hemlig skara premiumanvändare.

Totalt undantar Facebook närmare 5,8 miljoner kändisar, politiker och andra inflytelserika profiler från gängse bestämmelser: de tillåts dela lögner, uppvigla till politisk extremism och persondrev. Den politiska biten är ett kapitel för sig. Därtill har exempelvis fotbollsstjärnan Neymar haft fritt fram att publicera hämndporr, alltså nakenbilder på en namngiven kvinna som anklagat honom för våldtäkt. Detta rapporterar Wall Street Journal, med hänvisning till Facebooks interna dokument.

Att status och kändisskap ger en gräddfil är knappast sensationellt. Det nya är däremot att miljontals Facebookanvändare får hemlig vip-behandling, de facto immunitet. Via sin gullegrisstatus lyder de under egna regler. Detta står i bjärt kontrast till Facebooks spinn om att sociala medier har "positiva" effekter på den psykiska hälsan och på den politiska diskursen.

Bolagets förhärskande logik är att till varje pris maximera uppmärksamheten: så många användare ska vara inloggade under så lång tid som bara möjligt. Kvantitet framför kvalitet – detta är bolagets affärsmodell.

Har du tillräckligt hög profil som politiker, filmstjärna, idrottare eller influencer tillåts du vräka ur dig rasism, våldsamt innehåll, desinformation och uppvigling, utan konsekvenser. Donald Trump blev visserligen undantaget som bekräftar regeln. Vill vi leva i ett alltmer digitalt samhälle där moraliska fribiljetter beviljas åt makthavare och kändisar? Utvecklingen cementeras av Facebook, som nämner "nolltolerans" i festtalen, men däremellan delar ut digitala alibin och stryker makten medhårs.

Vem bryr sig längre om det dammiga Facebook? Där trivs ju numera främst argsinta boomers? På företaget talar man internt även om dotterbolaget Instagram som "ett gift" för upp till en tredjedel av tonårsflickor. Många unga far psykiskt illa av att ständigt bombarderas med inlägg om perfekta kroppar och en glamorös livsstil. Risken är hög för psykisk ohälsa, rentav ätstörningar. I åratal har bolaget inom interna analyser slagit larm om bildtjänstens avigsidor. Ledningen har dock bagatelliserat frågan eller tigit still.

Facebook väljer konsekvent att tysta ner och skönmåla, men faktum återstår. Sociala medier kan med sitt ytfokus skada kroppsuppfattningen och sänka självkänslan hos sårbara ungdomar. Över 40 procent av Instagrams användare är 22 år eller yngre. En lika stor andel av tonåriga användare upplever sig som oattraktiva, och säger att känslan började specifikt med Instagrams ständiga flöde av skeva jämförelseobjekt och ouppnåeliga skönhetsideal.

Facebook vägrar låta utomstående forskare eller politiker ta del av de nu avslöjade analyserna. Som vanligt uppvisar bolaget minimala ansträngningar för att ta tag i problemen, och koncentrerar sig fullt ut på att polera fasaden.

Med all önskvärd tydlighet har Facebook blivit offer för en Instagramcentrisk livsstil, präglad av toxisk positivitet och självförhärligande projektioner. Under tiden drabbas en stor andel av användarna av ett socialt tryck, ständigt reproducerat av den beroendeframkallande appens självförstärkande algoritmer. Likt de vilsna ungdomarna saknar Facebooks ledning självdisciplin att strama åt tyglarna. Aktiekurser och bonusar står i första rum, samhällsansvar och värderingar är fjuttiga fjädrar på vågen – tomt prat, presenterat via ett glassigt filter.

Torsten Fagerholm är ledarskribent