Tove och andra höjdpunkter på bio i höst

Filmhösten har kommit i gång och ser ut att bli av. Filmkritikern Krister Uggeldahl lyfter fram potentiella pärlor och publikmagneter i höstens bioutbud. Men ropa inte hej – det finns en risk att särskilt storfilmerna än en gång skjuts fram.

Det blir en filmhöst på bio trots allt. Efter en knagglig start med coronarestriktioner, strikta säkerhetsarrangemang och uppskjutna filmpremiärer har man nu kommit till skott – mycket tack vare tokhajpade Tenet och det starka inhemska utbudet med Virpi Suutaris Alvar Aalto-dokumentär i spetsen.

Men det betyder inte att faran är över, inte med centrala marknader som New York och Los Angeles fortfarande ur spel. I farozonen ligger speciellt storfilmer som Wonder Woman 1984 och Black Widow med premiär i oktober respektive november.

Och hur gör Disney med Pixars Soul, aktuell kring jul? Ifall Mulan, med premiär på Disney+, gör väl ifrån sig på strömningsplattformen finns det risk för att även Soul avstår från den vita duken – ett hårt slag om något.

Dock lär James Bond-rullen No Time to Die gå helskinnad ur pandemihelvetet, detta med tanke på att filmen förväntas dra in 75 procent av sina biljettintäkter utanför den amerikanska marknaden.

De goda nyheterna: den inhemska filmen får gott om utrymme nu. Och där går tankarna i första hand till Zaida Bergroths Tove, med en Alma Pöysti som gör Tove Jansson närapå bättre än Muminmamman själv.

Här följer några andra tips inför höstsäsongen:

Charles Dickens David Copperfield har gjorts till lust och leda, både på film och på tv, men när lustigkurren Armando Iannucci (Death of Stalin, tv-serien Vice) ger sig i kast med föräldralösa David (Dev Patel) blir man taggad. Det viktorianska England lär åka på en snyting eller två, precis som Stalins Sovjetunionen. (18 september)

Dokumentären Lost Boys är den fristående fortsättningen till Joonas Neuvonens Reindeerspotting (2010), denna skamlösa, svärtat komiska pundarskildring med Fucking Rovaniemi som stormcentrum. Festen fortsätter i Kambodja av alla ställen, det vill säga tills en av killarna går en våldsam död till mötes. Vad hände, och varför? (25 september)

Till skillnad från Antti J. Jokinens Helene går syskonfilmen Tove på klingande finlandssvenska och inte minst därför ska det bli spännande att se hur filmen står sig i konkurrensen. Ett är säkert: Alma Pöysti gör sitt livs roll som en ung Tove Jansson som efter kriget hittar sig själv, både som kvinna och som konstnär. Smäktande vackert! (2 oktober)

Som sagt, det är inte otänkbart att Wonder Woman 1984, en uppföljare till Patty Jenkins tre år gamla monsterhit, flyttar på sig under höstens lopp. Gal Gadot återkommer i rollen som den mytomspunna DC Comics-hjältinnan som får med en skitsur Kristen Wiig (Cheetah) att göra. För vidare studier: Marvels Black Widow i november. (2 oktober)

Roy Andersson, den blågula filmens främsta auteur, fortsätter spotta ur sig filmer. Och som vanligt är slutresultatet lika grådaskigt som galghumoristiskt och estetiskt drivet. Elaka tungor hävdar att Andersson gör samma film om och om igen, men faktum är att filmen renderade maestro det stora regipriset i Venedig. (9 oktober)

Den koreanske mästerregissören behöver ingen närmare introduktion efter succén med Parasite. När Bong Joon-ho nu återkommer är det fråga om ett sexton år gammalt verk, ett mordmysterium som inte haft officiell biopremiär hos oss. Samtidigt lanseras Parasite på nytt i en svartvit upplaga. Snacka om intressant uppslag, idel öga! (23 oktober)

Tanken var att den senaste i raden av James Bond-rullar skulle ha haft premiär i april, men så blev det alltså inte. Bättre tur nu, med det som karakteriserats som Daniel Craigs svanesång i 007-svängen. Som vanligt har det getts ut lite detaljer men nämnas kan att Freddy Mercury-tolkaren Rami Malek agerar chefsbuse. Léa Seydoux och Ana de Armas kompar. (13 november)

Ridley Scotts Dune, efter en sci-fi-roman av kultkufen Frank Herbert, är inte direkt en personlig favorit – rörigt värre. Men ifall det är någon som kan blåsa liv i materialet är det Denis Villleneuve, här i sällskap av Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, Jason Momoa med flera. Trots allt gjorde ju Villeneuve underverk med Blade Runner 2049. (25 december)

I serien biofavoriter i fara: Pete Docters Soul, en animationsfilm om en musiklärare som drömmer om en karriär som jazzmusiker och som till på köpet blir av med sin själ – som börjar leva sitt eget liv. Låter lite som Insidan ut, även den i regi av Docter som också signerat Pixars Upp. Inte konstigt att förväntningarna är skyhöga. (25 december)