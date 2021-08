"Tove" kan blir årets bästa europeiska film

Är filmen om Tove Jansson årets bästa europeiska film?

Den rosade produktionen om Tove Janssons liv åren efter kriget har alla i alla fall chansen att vinna när Europeiska filmakademin delar ut sina årliga priser i Berlin den 11 december.

Förra årets prisutdelning skulle ha ägt rum i Reykjavik. På grund av pandemin ställdes evenemanget in och det blev i stället en digital gala, där den danska "En runda till" sopade rent. Årets gala arrangeras i Berlin medan Reykjavik ska bli skådeplats 2022.

Filmakademin har nu presenterat en första nomineringslista. "Tove" konkurrerar med bland andra svenska Ninja Thybergs "Pleasure", Francis Lees "Ammonite", den danska filmen "Rättfärdighetens ryttare", den just nu Finlandsaktuella "The father", Celine Sciammas "Petite maman", den hyllade "Quo vadis, Aida?" samt "The Mauretanian".

Ytterligare titlar kommer att presenteras den 9 september.