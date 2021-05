Tove Janssons stadsmålning såld för rekordsumma

Då Bukowskis på söndagen avslutade auktionen "Helsinki Spring Sale auktion" stod det klart att man slagit ett nytt auktionsrekord för Tove Jansson.

Det är frågan om målningen "Skillnadsbacken" som efter en intensiv budgivning såldes för rekordpriset 142 247 euro. Tavlan mer än fördubblade sitt utropspris, skriver Bukowskis i ett mejl till HBL.

Till skillnad från största delen av Tove Janssons målningar med stadstema, skildrar "Skillnadsbacken" en av de mest centrala platserna i Helsingfors. Normalt målade Jansson oftare i utkanten av staden.

Målningen har tillkommit under fortsättningskriget som på många sätt var en produktiv period för konstnären Tove Jansson även om det också var tunga år, konstaterar Bukowskis på sin webbplats: "Hon kan anses ha fått sitt genombrott som bildkonstnär under dessa år. ... I verket "Skillnadsbacken" från år 1943 syns krigstidens realiteter förstulet och skissartat främst i form av en ingång till ett bombskydd under jord som är placerad i mitten av målningen ... Stadsborna skyndar på med sina vardagssysslor, var och en åt sitt håll. En spårvagn, det karakteristiska elementet för Helsingforsområdet, har stannat till vid en plattform för att plocka upp passagerare som vill åka till Södra Helsingfors. Några gestalter som försöker skydda sig mot vinterns bitande kyla går på led längs kanten av Skillnadsgatan mot stadsdelen Ulrikasborg."

Andra höjdpunkter på auktionen var, enligt Bukowskis, Albert Edelfelts "Skogsnymf" som såldes för 62 722 euro, Magnus von Wrights "Tjädrar vid ravin" som såldes för 39 203 euro och "Stormande hav" av Tove Jansson såldes för 64 631 euro.