Tour de France avbröts tillfälligt efter protest

Tour de Frances 16:e etapp avbröts tillfälligt efter en protest av bönder som skickade ut höbalar på vägen 30 kilometer in i loppet.

Flera cyklister spolade sina ögon med vatten i samband med incidenten där polismän ska ha använt tårgas mot de protesterande bönderna.

Tårgasen, som ska ha nått cyklisterna med hjälp av vinden, påverkade flera toppcyklister däribland totalledaren Geraint Thomas, tvåan Chris Froome och Peter Sagan med den gröna poängtröjan. Sagan var en av de som sågs ta emot ögondroppar av den medicinska personalen på plats.

Att missnöjda bönder protesterar under Tour de France är inget nytt, men kommer att bidra till ett ännu högre säkerhetspådrag under årets tävling, skriver The Guardian.

Etappen, som är 218 kilometer lång, mellan Carcassonne till Bagnères-de-Luchon, drog enligt arrangören igång igen efter ett avbrott på 15 minuter.