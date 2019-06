Toronto tog hem historisk NBA-titel

Toronto blev det första icke-amerikanska basketlag att vinna NBA. Det kanadensiska laget besegrade de tvåfaldigt regerande mästarna Golden State i det sjätte och avgörande mötet på bortaplan. – De här killarna gör det inte lätt för en, säger Torontos Fred VanVleet efter matchen.

Det behövdes sex dramatiska möten, ofta med små marginaler, innan årets NBA-final avgjordes.

– De här killarna gör det inte lätt för en. De är bäst i klassen av en orsak och de har varit bäst under lång tid. Det har krävts en stor ansträngning från oss, man får inget gratis utan måste jobba för det, säger Torontos Fred VanVleet i eftermatchintervjun från planen.

Slutresultatet skrevs 114–110 för Toronto, men det var långt ifrån en promenadseger när kanadensarna för fjärde gången i finalserien, tredje gången på bortplan, vann över de regerande mästarna.

"Det är så här vi gör det uppe i norr", skriver Kanadas premiärminister Justin Trudeau på Twitter efter matchen.

Torontos Marc Gasol är nu tillsammans med storebror Pau Gasol det första brödrapar i NBA där båda syskonen fått med sig en mästerskapsring från NBA. Pau Gasol vann ligan med LA Lakers 2009 och 2010.

– Det är här det svåraste jag har gjort, säger Marc Gasol efter matchen.

Toronto är för närvarande NBA-ligans enda icke-amerikanska lag. Laget har bara funnits sedan mitten av 1990-talet, då det bildades som en del av NBA:s expansion i Kanada.

I samma veva grundades ett NBA-lag i Vancouver, men det laget flyttade inför säsongen 2001–2002 till Memphis i USA.

Flera av Golden States spelare har dragits med skador under året, inte minst under slutspelet. Kevon Looney spelade exempelvis matchen med en revbensfraktur.

I förra matchen kom stjärnan Kevin Durant tillbaka efter en längre tids vadskada. Men poängmaskinen Durant hann bara spela drygt en period innan han slet av hälsenan. Dagen före matchen tid publicerade Durant ett Instagraminlägg där han berättade att hälsenan hade opererats och att han hejade på sitt lag från sjukhussängen.

I torsdagens match var det Klay Thompsons som skadade sig. I slutminuterna av tredje perioden skadade han knät efter ett skott. Thompson fick lämna planen, men innan dess blev han matchens bästa poänggörare med 30 poäng. Golden States svenske spelare Jonas Jerebko fick då drygt två minuter på plan under sista perioden.

Golden State såg inledningsvis ut att bli något överrumplade av Toronto som inledde matchen i ett rasande tempo.

Golden States fixstjärna Stephen Curry tog lite tid på sig att komma i gång med skyttet då han punktmarkerades och ofta hade två försvarare på sig så fort han närmade sig trepoängslinjen.

Men Golden State krigade och lyckades komma ikapp. De återstående tre perioderna blev nagelbitarjämna. Lagen ledde växelvis och det var aldrig tvåsiffrig marginal mellan dem.

Med bara några sekunder kvar ledde Toronto med 111–110. Golden State misslyckades i sitt sista anfall och när laget sedan foulade kunde Toronto med mindre än en sekund på klockan putsa slutresultatet något.

Golden State har under slutspelet inte riktigt fått till sitt försvarsspel, men under sista finalmatchen briljerade Draymond Green. Hans händer var som ett par bollmagneter under korgen och han tog 19 returer, flest av alla på plan.

– Vi förlorade i år, det var uppenbarligen inte vårt år, men vi kommer tillbaka, säger Draymond Green under presskonferensen efter matchen.

Matchen är också den sista för Golden State med Oracle Arena i Oakland som hemmaplan. Laget har spelat i Oakland sedan 1971 men från och med nästa säsong flyttar Golden State till San Francisco och nybyggda hemmaplanen Chase Center. Dagen till ära var laget klätt i matchställen med Oakland-symboler – ordet Town på magen och en stiliserad ek i stället för Golden Gate-bron som symbol.

– Vi har skapat många fina minnen i den här byggnaden, säger Stephen Curry.