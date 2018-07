Toppmötets journalister får en rejäl dos Finland med bastu och karelska piroger – Finlandsexperter finns till förfogande i parti och minut

Journalister från hela världen ska föras samman då finalen i fotbolls-VM visas på stor skärm i Finlandiahuset – om de hinner ta en paus.

På måndag träffas presidenterna Donald Trump och Vladimir Putin i Helsingfors och Finlandiahuset görs till ett mediecenter för nästan 1 500 journalister. Meira Pappi vid Utrikesministeriet ansvarar för Finlandsbilden på mediecentret och säger att de vill föra fram Finland som ett land där saker fungerar, också med kort varsel.

– Vår uppgift är i huvudsak att se till att allting går smidigt och att medierna har bra förutsättningar att sköta sitt arbete. Men det är klart att vi också vill föra fram Finlands egna budskap på olika sätt, säger Pappi.

Presscentret har lånat sin slogan "Probably the Happiest Press Center in the World" (Förmodligen det lyckligaste presscentret i världen) från bryggeriet Carlsberg och sloganen anspelar på att Finland i år toppade FN-listan om världens lyckligaste land. Det gemensamma utrymmet "Helsinki Lounge" ska fyllas med finsk design och på menyn står karelska piroger, blåbärspaj, lax, baljhavre och syrsbröd som bakas på insekter.

– Vi visar också VM-finalen i fotboll, något som sammanför och skapar gemenskap i hela världen. Så de journalister som hinner ta en paus kan även glädja sig över fotbollsmatchen, säger Pappi.

På Finlandiahusets bakgård står dessutom en bastu till förfogande, men enligt Pappi är det inte meningen att föra tankarna till president Urho Kekkonens bastudiplomati under kalla kriget. I stället vill Pappi blicka framåt med mer modern bastukultur.

Handdukar finns att låna, men inte nog med det – man får också låna Finlandsexperter enligt Pappi.

– Pressen får tillgång till vår Helsinki2018-applikation och genom den kan de få tag på alla möjliga experter som kan svara på frågor om till exempel design, utbildning eller bastubadande. Det är glädjande att så många experter har lovat ställa upp med så kort varsel, också på en söndag mitt under semesterperioden.

– Det är klart att bilden av ett land byggs upp under en väldigt lång tid och vi förväntar oss inte någon global förändring. Finland har ett gott rykte redan nu, men vi hoppas på att journalisterna trivs och att vi lyckas visa en glad och lite skämtsam sida.

– Finland är helt entydigt en del av väst som ett nordiskt land och medlem i EU. Det är ett logiskt och enkelt ställe att ordna den här sortens möten och vi förväntar oss snarare att Finland ses som ett land dit det lönar sig att komma, säger Pappi.