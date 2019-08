Toppidrott: Mens är ingen bortförklaring – "Viktigt att tala om mens"

Mensproblem kan störa träningen – eller förstöra en viktig tävling. Ändå är det fortfarande ett svårt samtalsämne.

Häcklöparen Annimari Korte var den senaste som lyfte fram mensproblem i offentligheten. Korte var missnöjd över att idrottsutövarnas mensproblem inte tas på allvar – hon twittrade att mensen kan förstöra en idrottsprestation.

Korte fick genast beröm av sina medtävlare för att hon vågade lyfta fram det ofta svåra ämnet. Den före detta elitlöparen Karin Storbacka håller delvis med Korte.

– Det här är ändå en grej som följer med alla kvinnor som håller på med idrott. Ändå är det ingenting som det pratas högt om, säger Storbacka, som är projektledare på Folkhälsan.

Var och en upplever menscykelns olika faser på sitt eget sätt, men för en elitidrottare kan det oavsett vara ett extra orosmoment. Prestationsförmågan är ofta som bäst direkt efter att mensen tagit slut, men det är inte alla som ens upplever någon skillnad och forskningen ger ganska tvetydiga resultat.

– Bland tjejerna var det ibland någon som hade oregelbunden mens och var oroad över att mensen slår till precis under första dagen i FM, säger Karin Storbacka.

– Jag fick testa på det flera gånger, men jag lyckades ändå vinna några FM-guld. En del lider mycket, medan andra klarar det bra.

Det är ofta i synnerhet dagarna före mensen som är besvärliga, då man kan bli svullen, irriterad och känna sig klumpig. Menssmärtorna kan också försvåra träningen.

– Jag hade ganska tydliga symtom och kunde ganska fort konstatera att min prestationsnivå var sämst några dagar innan mensen. Då mensen slog till hade jag inga problem, säger Storbacka.

– Jag har också alltid haft regelbunden mens. Det ger ett slags friskhetskänsla.

Det finns också andra problem som kan förorsakas av mens. Rikliga blödningar kan leda till järnbrist och anemi.

– Största delen av idrottsutövarna klarar sig nog med sin mens. Om menscykeln förorsakar problem kan man använda sig av p-piller eller andra hormonpreparat. Men det finns också de som har det svårt med p-pillren, säger Maarit Valtonen, överläkare vid Finlands olympiska kommitté och toppidrottens forskningsinstitut Kihu.

De som har besvärlig mens, menssmärtor eller blödningar som stör träningen kan använda p-piller. P-piller innehåller syntetiska könshormoner, progesteron och östrogen.

P-piller används som preventivmedel, men också för att minska besvären vid mens. P-piller kan också användas för att skjuta framåt mensen eller få regelbunden mens.

– Största delen av de mer erfarna, vuxna elitidrottarna använder någon form av preventivmedel. Det är lite mer ovanligt bland unga idrottsutövare, säger Maarit Valtonen.

Enligt en artikel i International Journal of Sports Physiology and Performance hade 70 procent av 430 tillfrågade, kvinnliga elitidrottare använt p-piller i något skede. Hälften av dem använde för tillfället preventivmedel.

– En del använder p-piller under tävlingssäsongen, för att de inte vill ha mens under en viktig tävling, men har en naturlig menscykel under träningsperioden, säger Valtonen.

Det finns en del forskning som tyder på att träningen är mer eller mindre effektiv i olika faser av menscykeln. Det här beror på att hormonnivåerna varierar, till exempel verkar det som om styrketräning fungerar bäst under den första halvan av menscykeln. Enligt en undersökning som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Plos One upplever över hälften av kvinnliga idrottsutövare att menscykeln påverkar deras träning. Det här är dock fortfarande till stor del ett okänt område.

– Det är lite konstigt att vi mäter en massa saker inom elitidrott, blodprover, hjärtundersökningar, fystester, men det diskuteras aldrig om hur menscykeln fungerar för dig och hur vi ska optimera träningen på bästa sätt, säger Karin Storbacka.

Kvinnor är över huvud taget underrepresenterade i all idrottsmedicinsk forskning och en orsak till det är menscykeln. Det är mycket lättare att utföra exempelvis en tolv veckor lång interventionsstudie med män och utgå från att resultaten går att tillämpa direkt på kvinnor. Enligt en artikel i British Journal of Sports Medicine, där man gått igenom 1 382 vetenskapliga rapporter inom idrottsmedicin 2011-2013, med totalt över sex miljoner deltagare, kom man fram till att kvinnornas andel är endast 39 procent. I förlängningen betyder det här förstås att det finns ont om undersökningar kring mens och toppidrott.

– Det finns ganska lite välgjorda undersökningar. Men en del av de marginella problem som uppstår grundar sig ofta på subjektiva känslor, säger Maarit Valtonen.

Annimari Korte var också missnöjd över att hon inte fått tillräckligt med råd om mens och träning. Hon undrade varför hon och andra löpare tvingats fundera över mens, mensens inverkan på träningen och p-piller i tysthet. Hon betonar att hon inte haft mensproblem, men hon behöver p-piller för att klara träningen.

Maarit Valtonen håller inte fullständigt med Korte på den punkten. Hon anser att det går att få råd, fast det ofta gäller att själv pröva sig fram för att hitta ett preparat som fungerar för en själv.

– Det är viktigt att diskutera mens. Jag tror också att diskussionsklimatet blivit mera öppet. Mens är något vi alltid tar upp i samband med idrottarnas hälsogranskningar.

P-pillren kan också förorsaka biverkningar i form av exempelvis svullnad och viktuppgång. Det finns olika preparat som innehåller olika kombinationer av syntetiskt hormon.

Annimari Korte beklagade sig också över att ett av de mest omtyckta p-pillren tagit slut i apoteken i Finland. Vilket förstås innebär problem för dem som vant sig vid det här preparatet.

– Utbudet är så pass stort att det säkert finns något annat preparat som fungerar. Det är bra att diskutera med en gynekolog eller sin egen läkare om det, säger Maarit Valtonen.

Om mens är ett svårt ämne är det ofta ännu svårare att diskutera oregelbunden eller utebliven mens. Det är ofta ett dåligt tecken som borde göra tränaren bekymrad.

– Någon gång förut ansågs det vara ett bra tecken, att man tränade tillräckligt hårt och hade tillräckligt lite kroppsfett. Menscykeln är ändå en reflektion av hälsan. Regelbunden mens visar att kroppen är i balans, säger Maarit Valtonen.

Oregelbunden mens kan vara skadlig för hälsan på lång sikt. Man talar om den så kallade kvinnliga idrottstriaden, en kombination av relativ energibrist, utebliven eller oregelbunden mens, och benskörhet.

Karin Storbackas pappa Guy Storbacka var hennes tränare, så hon upplevde inte att det skulle ha varit svårt att tala om mens. Annars kan det fortfarande vara svårt för en manlig tränare att ta upp ämnet.

– Det är viktigt att idrottaren och tränaren kan diskutera om det och bygga upp träningen utgående från dagens läge, säger hon.

– Det är bra att det kommer mer forskning i ämnet. Det kan vara lättare för en manlig tränare att ta upp ämnet efter att till exempel ha läst en forskningsrapport om styrketräning och menscykeln.

Mensproblem kan förstöra en tävlingsprestation, men det är ytterst sällan som en idrottsutövare har lyft fram mensen om det gått dåligt i en tävling. Den kinesiska simmaren Fu Yuanhui väckte stor uppmärksamhet under OS i Rio de Janeiro då hon sade att hennes svaga insats i stafetten 4x100 meter medley berodde på att hon hade mens. I Finland har simmaren Jenna Laukkanen talat om mens i samband med en reklamkampanj.

– Mens borde inte ses som en dålig bortförklaring. Det är nog ganska få idrottare som vågar gå fram och säga att de hade en dålig dag på grund av mens. Man är kanske rädd över att bli sedd som någon som klagar, inte bara då det gäller mens, säger Karin Storbacka.

– Det är bra att komma ihåg att toppidrottare inte är robotar.