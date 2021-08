Topp 5: Missade du våra bästa artiklar?

Varje vecka publicerar HBL hundratals artiklar. Här är läsarnas favoriter från veckan som gick.

"Jag sitter i en sakristia med en manlig kollega som inte kan vara närvarande om jag förrättar gudstjänsten. 'Skulle du och jag stå bakom altaret tillsammans skulle jag inte kunna tänka på Jesus', förklarar han sitt motstånd mot kvinnliga präster. Det handlar inte om teologi. Det handlar inte om Gud. Det handlar om min manliga kollegas kvinnosyn och att han har noll kontroll över sin penis."

Maria Sundblom-Lindberg förargar sig över misogynin som härskar i den statliga kyrkan. I sin kolumn riktar hon en känga mot dem som klängt sig fast i de patriarkala strukturerna.

Klicka här för att läsa kolumnen.





På Island har över 90 procent av befolkningen fått den första dosen coronavaccin, och nästan lika många den andra. Ändå är incidensen högst i Norden. Hur kommer det sig?

Samtidigt har Sverige, som länge försökt skaka av sig stämpeln som norra Europas värsta smitthärd, klättrat ned rejält och öppnar upp samhället i hög fart.

Läs hela artikeln: Antalet vaccinerade ökar i Norden – det gör smittan också





"Telefonen ringde sent på kvällen: 'Can you come and take care of me' sade en man på bruten engelska."

Emelie Gardberg var 28 år gammal när en 63-årig manlig dirigent bjöd upp henne på sitt hotellrum.

Hon mumlade och fumlade men lyckades till sitt lägga på luren. Men övergreppet var inte slut för det.

Läs krönikan: Aldrig mera skam





Många sorters kosmetika innehåller råolja, palmolja eller fossilbaserade material. Men det går att ersätta dem, insåg kemisten Sami Selkälä när han granskade sin frus hudvårdsprodukter.

I dag leder han och Maria Svinhufvud uppstickaren Innomost, vars mirakelprodukt har snappats upp av bland annat kosmetikjätten Lumene.

Läs hela artikeln: Björkens bark ger ekologisk kosmetik





När Norge spelade en match under beachhandboll i EM i juni, skulle eftersnacket inte handla särskilt mycket om resultat, taktik eller sporten i sig.

Blickarna riktades mot kläderna – som enligt Internationella handbollsförbundet bröt mot reglerna. Shortsen var för långa. Damerna måste spela i bikinitrosor.

En månad senare kräver en rad tunga organisationer att två handbollsbossar avgår, och de får uppbackning av en amerikansk popstjärna.

Läs mer: Bikiniskandalen långt ifrån över