Tony Hale: "Empati är en superkraft"

Tony Hale spelar huvudrollen i Disney Plus nya serie "Den mystiska Benedict-klubben" om ett gäng föräldralösa barn som måste rädda världen från en stor kris.

– En av de saker pandemin har lärt oss är det viktiga i att hitta underhållning som hela den hemmasittande familjen kan samlas kring.

Det säger Tony Hale, känd från tv-serier som Arrested Development och inte minst Veep. Han syftar på den nya Disney Plus-serien Den mystiska Benedict-klubben.

– Det här är inte bara för unga vuxna, det är något för de äldre också, menar han.

Ålder: 50 år. Familj: Hustrun Martel Thompson och ett barn. Gör: Skådespelare som bland annat medverkat i Sopranos, Sex And The City, Cityakuten, Chuck, Arrested Development och Veep. Aktuell med: Rollen som herr Benedict i "Den mystiska Benedict-klubben" som hade premiär på Disney Plus den 25 juni.

Serien bygger på en framgångsrik amerikansk bokserie som handlar om den egendomlige herr Benedict, spelad av Tony Hale. När en konspiration hotar världen samlar han en kvartett med föräldralösa barn som får i uppdrag att ta sig in på ett underligt institut som finns på en svårtillgänglig ö. Här tror Mr Benedict att han ska hitta orsaken till det som hotar världen.

– Det som är så intressant är att det här är inga barn som är superhjältar och kan flyga. Om de alls har några superkrafter, så är det deras empati och intelligens. De är oerhört listiga, det är det som gör att Benedict tror att de kan hitta källan till konspirationen. Själv är han är en färgstark och älskvärd person, som drivs av viljan att hitta sanningen, säger Hale och tillägger.

– Jag har en stor respekt för alla barnskådespelare i serien. Bara detta att få en roll i stor tv-serie måste vara skrämmande. Spännande, men skrämmande. Vi spelade in under pandemin, de hade alla en förälder med sig, men de fick inte resa hem under hela inspelningen. De hade skolundervisning halva dagen och sedan filmade de.

Tony Hale har ett långt cv. Det mesta han har medverkat i är tv-serier och framförallt komedier.

– Jag älskar komedi. När jag gjorde Veep så hade Julia Louis-Dreyfus och jag en sorts komisk dans där vi utmanade och peppade varandra. Det var lite galet, en process jag gillar.

Under det kommande året kommer han också att synas i Being the Ricardos, en serie om en vecka under inspelningen av den klassiska TV-serien Lucy Show.

– Nicole Kidman spelar Lucille Ball, Javier Bardem spelar Desi Arnaz och Aaron Sorkin har regisserat. Det är en helt unik upplevelse avslutar Hale.