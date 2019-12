Tomas Ledin och KAJ gästar den stora svenska julkonserten

Musikveteranen Tomas Ledin är i stan i kväll, han deltar i julshowen Decemberkväll på Kulturhuset tillsammans med tioårsjubilaren KAJ.

Julkonserten Decemberkväll på Kulturhuset får en fortsättning i kväll, då en lång rad inhemska och svenska artister intar scenen. Konserten bjuder på jullåtar, hits, komik och lite allsång. Konceptet Decemberkväll skapades i fjol med inspiration från svensk- och amerikansk tv för att underhålla en inhemsk konsert- och tv-publik i Helsingfors.

– Vi vill få folk i en skön stämning inför julen, säger producenten Niklas Rosström.

Som konferencier fungerar Christoffer Strandberg som nyligen vann tävlingen Dansar med stjärnor på MTV3. Strandberg lovar att imitera några kända profiler som publiken garanterat känner igen.

Kvällens huvudartist Tomas Ledin är tillbaka i Finland efter en paus på några år.

– Det är alltid lika roligt att komma hit, säger Ledin.

Han är aktuell med sin första spelfilm En del av mitt hjärta som är baserad på Ledins musik.

Under kvällen uppträder också humorgruppen KAJ, som nyss har firat sina 10 år som artister, den svenska artisten Bengan Janson, tenoren Alexander Lycke, finlandssvenska Emma Klingenberg, gospelkören His Master's Noise, Talent-vinnaren Tika och Hans on The Bass.