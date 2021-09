Tobias Zilliacus tackar ja om ministeriet kallar honom till intervju

Drygt trettio kulturarbetare finns med bland dem som sökt tjänsten som strategichef på Social- och hälsovårdsministeriet. Bland dem finns namn som dirigenten Hannu Lintu, dramaturgen Titta Halinen och skådespelaren Tobias Zilliacus. Missnöjet med de hårda coronarestriktionerna mot kulturlivet är anledningen till att så många kulturarbetare sökte tjänsten.

Tobias Zilliacus säger att ansökan till chefsjobbet är ett sätt att protestera och att kritisera regeringen och ministeriet för den brist på strategi dessa uppvisat under coronaepidemin.

– Vår grundläggande målsättning var att få synlighet för vår kritik och det lyckades.

– Nej, inte nödvändigtvis. Men jag ser min ansökan och en eventuell arbetsintervju som en chans att få komma till tals.

Den kommande strategichefens viktigaste uppgift är att utveckla den nu obefintliga coronastrategin till en överlevnadsstrategi, säger Tobias Zilliacus.

– Vi måste få en strategi som blickar framåt, som drar upp riktlinjer för hur vi ska ta oss ur krisen och som utgår från att vi lär oss leva med coronaviruset och inte tror att vi ska kunna utrota det. Dessutom måste strategin dra upp riktlinjer för en jämlik politik för landets medborgare.

Tobias Zilliacus befinner sig nu i Barcelona där de sista scenerna till tv-serien Kansan vihollinen spelats in. Serien är ett drama i åtta avsnitt om en undersökande journalist och visas på C More under 2022.