Tjuvkika på höstens biofilmer på veckans Esbo Ciné

Teman för filmerna på veckans Esbo Ciné är nystart, kärlek och optimism. Flera av filmerna går upp på biorepertoaren senare i höst.

Förutom filmer från Europas stora filmländer Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Spanien och Italien bjuder filmfestivalen Esbo Ciné den 2–6 september även på film från mindre euroepiska filmländer som Ungern, Slovakien, Belgien, Schweiz och Polen. Finland och övriga Norden inte att förglömma.

Öppningsfilm är Christian Petzolds romantiska Undine. Inhemska filmer som visas är Virpi Suutaris Aalto och Ville Jankeris Metsäjätti. Avslutningsfilm är italienaren Marco Bellocchios verklighetsbaserade maffiadrama The Traitor.

Det blir också barnfilmfestival, Junior Ciné den 2–4 september, inom festivalens ramar. Dess öppningsfilm är tyska Rocca förändrar världen.

Armando Iannuccis filmatisering av Charles Dickens David Copperfield har stjärnor som Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi och Ben Whishaw i rollerna. I Alice Winocours drama Proxima är Eva Green en astronaut och ensamstående mamma och hennes kollega spelas av Matt Dillon.

Nordiska filmer som visas är norska Ut og stjæle hester med Stellan Skarsgård och danska Kød & blod med Sidse Babette Knudsen. De franska filmikonerna Anouk Aimée och Jean-Louis Trintignant återförenas i Claude Lelouchs The Best Years of a Life, en fortsättning på klassikern A Man and a Woman – båda filmerna visas under festivalen.

Biljetter rekommenderas att köpas på förhand på nätet, även om de också säljs på plats. Bara hälften av salarnas kapacitet kommer att användas, städningen är effektiviserad och tiden mellan visningarna har förlängts så att köer inte ska uppstå.