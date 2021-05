Tipsligan både vädjar och slår sig för bröstet – bjuder statsministern och omsorgsministern på fotbollsmatch

Tipsligan vill att fler åskådare tillåts på de stora arenorna. – På en arena för 17 000 åskådare skulle man kunna ta in fler än 50 åskådare utan fara för hälsosäkerheten, säger verksamhetsledare Timo Marjamaa.

Enligt Tipsligans ordförande Kaarlo Kankkunen och verksamhetsledare Timo Marjamaa ordnade ligan över 100 fotbollsmatcher i fjol, utan att det gav upphov till en enda smittkedja kopplad till coronavirusepidemin.

– Det bevisar att vi kan ordna coronasäkra evenemang på större arenor. Vi har i samarbete med Finlands bollförbund tagit fram strikta instruktioner som bygger på myndigheternas rekommendationer, säger Marjamaa.

Nu vill Tipsligan att myndigheterna tillåter större publik på fotbollsmatcherna. Det framgår av ett öppet brev riktat till statsminister Sanna Marin (SDP) och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP), och som publicerades på lördagen.

Enligt Marjamaa bjuder man in Marin och Kiuru på valfri match för att de ska få bilda sig en egen uppfattning om det vore möjligt att på ett tryggt sätt tillåta fler åskådare.

– Det handlar om överlevnad för aktörerna inom evenemangsbranschen samt om att trygga jobb. Coronaepidemin och begränsningarna som drabbat vår sektor har pågått i över ett år. Vi har ätit av reserverna och osäkerheten fortsätter, säger Marjamaa.

Hur många som för tillfället får bevittna en match utomhus varierar beroende på smittläget på orten.

– Det kan variera mellan 6 och 50 personer per sektion på läktaren. Jämför man det med exempelvis Tammerfors arena som kan ta in 17 000 åskådare så vill vi hävda att fler än 50 kunde tas in utan risk för hälsosäkerheten. Matcherna spelas utomhus och alla har en egen plats. Därtill har vi personal som övervakar att restriktionerna följs, säger Marjamaa.

Om en månad spelar herrlandslaget sin historiska premiärmatch i EM. Ligan väntar sig att intresset för den högsta inhemska serien också kommer att vara exceptionellt stort i år.

Tipsligan är den högsta fotbollsserien för herrar i Finland.