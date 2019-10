Tiotusentals flyr turkisk framryckning – flera civila dödsfall

Över 60 000 människor rapporteras ha flytt undan de turkiska styrkornas framryckningar i nordöstra Syrien. Flera människor har dödats i offensiven, varav minst nio civila. I Turkiet har fem civila dödats i granatbeskjutning från kurdisk milis.

Turkiska stridsflyg har setts utföra uppdrag upp till tre mil in i Syrien från den turkiska gränsen under offensivens andra dag. En rad städer och byar har utsatts för bombardemang och artillerield medan markstyrkor avancerar längre in i landet.

Den turkiska militären säger sig ha tagit kontroll över flera områden.

Den kurdiskledda SDF-milisen som kontrollerar nordöstra Syrien uppger att de ansätts av en omfattande markoffensiv mellan orterna Tal Abyad och Ras al-Ayn. Den sistnämnda rapporteras vara helt utrymd på civila.

Totalt har över 60 000 människor lämnat sina hem sedan Turkiet inledde sin offensiv på onsdagen, uppger det brittiskbaserade oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR).

– Vi tar oss mot landsbygden eftersom vi är rädda för nya bombanfall och för att sammandrabbningarna förvärras, säger 33-årige Rizan Mohammad som lämnat staden Qamishli nära gränsen mot Turkiet.

– Vi känner oss inte säkra längre,

Minst 23 soldater ur de kurdiska styrkorna har dödats – och därtill nio civila, enligt uppgifter från SOHR och från SDF. Fem personer, varav ett barn, har dödats i granatbeskjutning mot mål i Turkiet, uppger turkiska myndigheter.

Den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan påstår att 109 "terrorister" dödats och landets utrikesdepartement talar om att militären tagit full kontroll över flera mål.

SDF har uppemot 40 000 soldater i sina led, enligt kurdiska källor. På grund av brist på tyngre utrustning så lär de dock ha svårt att stå emot angrepp från turkiska stridsvagnar och stridsflyg. Under SDF:s framgångsrika insatser för att driva ut terrorrörelsen IS från regionen förlitade de sig på militärt understöd från USA, som dragit sig bort från de aktuella områdena inför den turkiska offensiven.

Turkiet har även riktat attacker mot större städer såsom Kobane och Qamishli, rapporterar The New York Times.

Bland de mål som beskjutits av artilleri finns ett fängelse i Qamishli, uppger det kurdiska självstyret i nordöstra Syrien.

"Fängelset hyser några av de farligaste brottslingarna från över 60 länder, som begått alla möjliga brott när de var medlemmar i IS", skriver de kurdiska myndigheterna. Det finns dock inga uppgifter om att fångar lyckats fly.

Det kurdiska självstyret uppmanar samtidigt sina invånare att göra motstånd mot den turkiska militären.

"Vi uppmanar hela vårt folk, från samtliga etniska grupper, att ta sig mot områdena nära gränsen till Turkiet för att utföra motståndshandlingar i detta avgörande historiska ögonblick", lyder ett uttalande.

Det var efter ett telefonsamtal med Erdogan i söndags som USA:s president Donald Trump beslutade att flytta amerikanska soldater från de berörda gränsområdena för att inte stå ivägen för den turkiska offensiven. Efter att den inleddes på onsdagen, och sedan han fått skarp kritik på hemmaplan för att övergett kurderna, kallade Trump insatsen för en "dålig idé".

USA har nu avbrutit allt militärt stöd till SDF-milisen, uppger två militärkällor för The New York Times. Man bistår inte heller Nato-allierade Turkiet – men under de senaste veckorna, medan den turkiska militären planerat sitt anfall, har de kunnat ta del av information som inhämtats med amerikanskt spaningsflyg och som kan ha hjälpt dem att kartlägga SDF:s positioner, enligt källorna.

Turkiets mål är att driva bort SDF, som leds av den kurdiska YPG-milisen, från gränsområdena. Milisen var USA:s viktigaste partner i kampen mot IS men Ankara betraktar YPG som en gren av den terrorstämplade PKK-gerillan i Turkiet.

Erdogan vill dessutom upprätta en "säker zon" i norra Syrien dit han vill flytta upp till två miljoner av de 3,6 miljoner syriska flyktingar som finns i Turkiet.