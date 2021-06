Tio i topp: Här är de mest sedda tv-programmen i år

Sport, Eurovisionen och kommunalpolitik har lockat miljontals tv-tittare i år. Många såg också installationen av USA:s nya president.

I Finland finns det många soffidrottare, iallafall enligt Finnpanels lista över de mest sedda tv-programmen. Sportsändningar knep hela sex platser i topp tio-listan. Världsmästerskapet i ishockey intresserade överlägset mest.

Under perioden januari–maj tittade finländarna på tv i genomsnitt 2 timmar och 22 per dag. Yle TV1 var den mest sedda kanalen, men MTV3 nådde flest tittare, i medeltal 3,7 miljoner per vecka. Det är 70 procent av finländarna över 4 år.

Finnpanels undersökning visar att tv inte alls är ett så föråldrat medium som man skulle kunna tro. Nästan 90 procent av finländarna tittade nämligen på tv varje vecka.

Här hittar du de 10 mest sedda programmen hittills i år: