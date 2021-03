Tina Turner tar farväl i ny dokumentär

Trots en lång artistkarriär med hits som "We don't need another hero", "The best" och "What's love got to do with it" har livet varit hårt för den numera 81-åriga världsstjärnan. I den nya dokumentären "Tina" gör hon ett bokslut över det som varit, skriver svenska Expressen.

Tina Turner, som släppte sitt sista album 1999 och gjorde sitt sista liveframträdande 2009, har länge haft svåra hälsoproblem. Hon lider också av posttraumatisk stress efter äktenskapet med Ike Turner som misshandlade henne fysiskt och psykiskt under många år.

– Mitt liv präglades av trauman, det går inte att komma runt det. Det är verkligheten, det är sanningen. Man måste acceptera det man fått, säger Tina Turner i dokumentären.

Filmen "Tina" visas på den brittiska tv-kanalen Sky senare i mars.